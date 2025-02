La herramienta más avanzada de OpenAI, diseñada para garantizar la fiabilidad de la información: "Extremadamente precisa"

Hoy en día, cuando la información está al alcance de un clic, herramientas como ChatGPT se han convertido en valiosas compañeras para obtener respuestas rápidas. No obstante, no todo lo que encontramos a través de estos servicios es completamente confiable: frecuentemente, la calidad de la información proporcionada deja mucho que desear, pues su principal función es buscar datos en línea sin hacer distinciones claras entre fuentes confiables y no confiables. Como resultado, las respuestas automáticas de ChatGPT pueden incluir contenido de blogs personales o de medios que presentan información parcial o desactualizada.

Es aquí donde entra ChatGPT Deep Research, la nueva herramienta de OpenAI que promete llevar la inteligencia artificial a un nivel superior en cuanto a la búsqueda de información precisa y confiable. Esta versión especializada de ChatGPT está diseñada para hacer investigaciones más detalladas y exhaustivas, abordando una de las críticas más comunes de sus versiones anteriores: la falta de fiabilidad en las fuentes consultadas.

cómo funciona y qué limitaciones tiene

Juan Diego Polo, formador y consultor de Inteligencia Artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com, nos comenta en 'Poniendo las Calles' que: "ChatGPT Deep Research es una versión avanzada de ChatGPT diseñada para realizar investigaciones en ciencia, finanzas y política. Utiliza el modelo o3, optimizado para analizar datos en la web, permitiendo a los usuarios cargar archivos y obtener respuestas fundamentadas con citas y referencias". Una versión, que como comenta Juan Diego: " Mientras el ChatGPT normal responde preguntas generales, Deep Research se enfoca en encontrar información específica de fuentes verificadas, generando informes detallados".

En cuanto a las limitaciones de Deep Research, Polo, formador en IA y responsable por WWWhatsnew.com, indica que el sistema aún tiene dificultades para determinar la veracidad total de una fuente, por lo que, aunque mejora considerablemente los resultados, no puede garantizar al 100% que la información que obtiene provenga de una fuente perfectamente fiable. Además, sus principales limitaciones, como advierte Polo son: "Solo está disponible para suscriptores Pro con un límite de 100 consultas mensuales. También enfrenta desafíos como errores de precisión y dificultad para evaluar la confiabilidad de las fuentes".

Otras herramientas ia

En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena Cope, Juan Diego Polo ha hablado sobre Fuzz AI de Riffusion, una nueva herramienta de creación musical con Inteligencia Artificial. Polo comenta que: "Fuzz AI permite generar canciones completas a partir de descripciones de texto. A diferencia de otras herramientas que crean fragmentos cortos, este modelo produce pistas de hasta tres minutos con calidad profesional". Una aplicación que es completamente gratuita y no requiere suscripción. Polo termina añadiendo que: "Este tipo de herramientas podría cambiar la manera en que los músicos trabajan, facilitando la composición, pero también planteando desafíos en cuanto a derechos de autor y originalidad".

¿Qué es DeepSeek y por qué está llamando la atención en el mundo de la IA? Juan Diego Polo explica que: "Es una startup china que ha desarrollado un modelo de lenguaje llamado DeepSeek-R1, que en pruebas ha mostrado un rendimiento comparable al de OpenAI-o1 en tareas de matemáticas, programación y razonamiento". Su crecimiento ha sacudido el mercado, afectando incluso a Nvidia, cuyos inversores temen que este tipo de IA optimizada reduzca la dependencia de chips costosos. Tal es el caso que en los últimos días, las acciones de Nvidia cayeron un 16,9% debido al impacto de DeepSeek.

Además, Polo nos habla de una nueva herramienta de OpenAI para las instituciones gubernamentales, ChatGPT Gov. "Es una versión segura del chatbot de OpenAI, diseñada para ayudar a los gobiernos en la automatización de procesos administrativos. Su objetivo es mejorar la eficiencia en la generación de informes y la comunicación multilingüe en sectores públicos". Una herramienta que está alojada en entornos seguros de Microsoft Azure y ofrece mayor control sobre los datos. Sin embargo, aún no está autorizado para manejar información confidencial.