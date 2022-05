Acaba con los problemas de espacio en tu móvil: así conseguirás que WhatsApp ocupe poca memoria

Uno de los requisitos esenciales a la hora de comprar un móvil es el espacio que cuente. De manera casi inconsciente acumulamos, a diario, una gran cantidad de imágenes, vídeos y archivos que nos llegan a nuestro móvil a través de WhatsApp, ocupando gran parte de nuestra memoria. Lo ideal sería hacer limpieza de manera frecuente o utilizar otros trucos para intentar limitar, en cierta manera, el espacio que ocupa una aplicación de mensajería como WhatsApp en nuestro móvil.

Cinco trucos para hacer espacio en la memoria de tu móvil

La mayor parte del espacio que ocupa WhatsApp proviene de los archivos que recibimos, por ello es recomendable no descargarlos de manera automática. Para ello, debes desactivar las descargas automáticas, que en muchos casos están activadas por defecto. Para ello, debes ir a ajustes y en la sección de almacenamiento encontrarás dicha opción.

Las copias de seguridad son necesarias para poder recuperar tanto tus conversaciones como tus archivos en caso de cambiar de dispositivo o de que se produzca algún fallo. Sin embargo, ocupan mucho espacio, por lo que se recomienda que no incluyas los vídeos en las mismas. Para ello, debes modificar esta opción dentro de la configuración de tu móvil, en el apartado de chat, en la pestaña de copia de seguridad. Eso si, si no quieres perderlos, puedes subirlos a alguna nube o a Google Drive o Dropbox.





Otro de los aspectos esenciales, y que muchas veces posponemos, es hacer limpieza. Igual que en nuestra casa muchas veces almacenamos objetos que no necesitamos y, de vez en cuando, nos dedicamos a revisarlos y tirara aquellos que consideramos que no vamos a volver a usar. El móvil también hay que limpiarlo. Es importante que cada cierto tiempo entres en tu WhatsApp y borres conversaciones que no necesitas, imágenes o vídeos que has recibido y no quieres conservar, o incluso fotos que has hecho para enviar de manera puntual, como puede ser la de una etiqueta de referencia o la de la lista de la compra cuando has ido al supermercado hace unos días.

Por otro lado, todos los móviles cuenta con aplicaciones internas de limpieza del dispositivo que, de manera inteligente, borran el caché y otros archivos que no son necesarios de tu teléfono. Es recomendable que, cada pocos días, las ejecutes, ya que te ayudarán a vaciar bastante espacio.

Por último, en caso de que todo esto no sea suficiente, el último recurso sería borrar la aplicación de WhatsApp y volverla a instalar, eso sí, sin recuperar la copia de seguridad. Puedes guardar las fotos y vídeos que te interesen en un dispositivo externo, incluso exportar alguna de tus conversaciones más preciadas o importantes y partir de cero en la aplicación de mensajería.