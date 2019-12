¿Por qué no se van las vitaminas del zumo de naranja si no se bebe inmediatamente?

A pesar de que la frase “bébete el zumo que se le van las vitaminas” es una de las frases más repetidas de padres a hijos, en realidad se trata de un mito que tiene su respuesta en la ciencia, porque no, no se le van las vitaminas al zumo. Los zumos de naranja aportan tanto vitamina C como B-12, ácido fólico, magnesio o calcio. Pero sobre todo, ese consumo de vitaminas ayuda al cuerpo a prevenir tanto resfriados como catarros.

Por lo tanto, ¿por qué no se van las vitaminas del zumo? Porque las vitaminas C y B-12 permanecen en el compuesto con una duración de hasta 12 horas, salvo que se expongan a condiciones extremas. Esto es, que se sobrecaliente a más de 100ºC de temperatura, caso en el que sí que desaparecerían dichos componentes.

Sin embargo, los que hayan sido niños más rebeldes puede que hayan notado un cambio de sabor en el zumo cuando lo beben segundos después de ser exprimido a cuando lo beben minutos después. Un cambio ligero de sabor de dulce a amargo. Esto es en realidad por una cuestión organolépctica o de puro sabor.

Sin embargo, algunos expertos sí que recomiendan beberlo rápido o mantenerlo a temperaturas bajas en el frigorífico porque, aunque las vitaminas duren horas en el zumo, concretamente la vitamina C es sensible al oxígeno, y puede disminuir a una sobreexposición a temperatura ambiente. De esto depende también la acidez del compuesto. Concretamente en el de naranja, por su grado de acidez, permanecen más tiempo en el zumo.

Existe una explicación también a por qué no ocurre lo mismo con los zumos que compramos en el supermercados. Y es que, a estos, los hacen pasar por un proceso de pasteurización (calentarlos a 95ºC para enfriarlos inmediatamente) que les ayuda a conservar la vitamina C, además de añadir ácido ascórbico, un antioxidante que permite que sea el aditivo el que reaccione al proceso de oxidación.