GH VIP: ¿Cómo es Darek en la vida real?

MADRID, 23 (CHANCE)

Darek está viviendo su semana más complicada dentro de la casa de Gran Hermano VIP. El concursante está nominado junto al Koala y a Miriam Saavedra después del vuelco en las nominaciones que dio Ángel Garo. El humorista ganó la prueba del pasado jueves y tuvo la oportunidad de sacar a alguien de la lista de nominados y meter a otro.

Así, Garó escogió a Darek porque según él "no se relaciona con mucha gente, así no tiene discusiones con nadie. Ojos que no ven, corazón que no siente", y porque también: "Hay cosas que me hacen ver que es un oportunista. Le veo un poco egoísta. Pero como tiene un trato afable y es una persona correcta no llama la atención". Después de ver estas imágenes el pasado domingo, el polaco se defendía asegurando: "No he discutido ningún día desde que llevo aquí, no voy a discutir ahora. Para lo que me queda prefiero creerle. Sé lo que he visto y no fue como él dice la vez anterior. Pero yo le creo. Y si no es así ya lo veré fuera".

A este discurso de Darek se sumaba la visita de su novia Candela a la casa de GH VIP. La joven incitó a su novio a sacar lo mejor de sí mismo porque "no siempre tenemos que ser los protagonistas, pero sí hay que darlo todo", y le pidió: "Cuéntale a la audiencia qué hay dentro de ti, ábrete, brilla".

Y es que la discusión sobre si Darek es un "mueble" o no está a la orden del día. Muchos ven su actitud como una farsa y otros consideran que él es así, Alessandro Lequio -ex de Ana Obregón- ha querido romper una balanza en favor del modelo, explicando que de las pocas veces que le vio le pareció "un chico educado y tímido".