Vicente Vallés revela cual sería su entrevista soñada: Sin ninguna duda

El presentador de la edición de noticias nocturna de Antena 3, Vicente Vallés, ha ganado gran notoriedad en los últimos meses por su actitud crítica hacia la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis del COVID-19. Talante crítico el del periodista que le ha valido grandes alabanzas y también algunas críticas, incluso dentro del propio Ejecutivo, y más concretamente en la figura del vicepresidente Pablo Iglesias.

La labor desempeñada por el presentador de Antena 3 le ha hecho ser merecedor del premio concedido por la revista 'Escaparate' en la XIV edición de los premios del medio, que se ha celebrado en Ronda. Vallés recibió el galardón junto a Simoneta Gómez-Acebo, que asistió al acto para recoger el premio a título póstumo de su madre, la Infanta Doña Pilar.

Una gala que se celebró pese a las complicaciones derivadas de la pandemia, y que obligó, eso sí, a los asistentes a llevar mascarillas y mantener las distancias de seguridad. Además de Vicente Vallés, también recibieron su merecido reconocimiento figuras del arte o la vida social como el diseñador Juan Palomo, el torero Pablo Aguado, el decorador Pascua Ortega, Fran Rivera o Mar Saura, entre otros.

Vicente Vallés opina sobre su notoriedad en los últimos meses

En una entrevista concedida al digital 'Hoy Corazón' y realizada por la periodista Beatriz Cortázar, Vicente Vallés considera que su labor ha tenido más eco en los últimos meses “porque la pandemia ha tenido a la gente encerrada en casa y eso ha hecho que las audiencias aumentaran considerablemente porque todos estaban pendientes de saber qué estaba pasando y eso se ha notado especialmente en televisión”, explicaba el periodista de Atresmedia.

Además, añadía durante la charla que “lo que realmente he hecho es analizar lo que pasaba y dar información pura y dura, y eso supone poner en cuestión los datos oficiales. No nos hemos limitado a ser meros transmisores de lo que decían las autoridades sino buscar al máximo la verdad, como he intentado en particular, con mayor o menor fortuna”.

Pese a su actitud crítica con el poder independientemente de quien sea el inquilino de La Moncloa, Vicente Vallés no oculta que a lo largo de los años como presentador de informativos, ha incomodado a los gobiernos de todos los signos políticos: “Es verdad que últimamente se ha puesto el foco más en mi persona, pero lo vivo como algo que forma parte de mi actividad como periodista. No hay que dejarse vencer por las presiones sino contar las noticias gusten o no. Es nuestra obligación”, subraya.

¿A quién desea entrevistar Vicente Vallés?

Vallés ha manifestado además que le gustaría abrir un informativo cuanto antes informando de que ya se ha hallado una vacuna contra el COVID-19 y, al ser preguntado por el personaje al que le gustaría entrevistar en estos momentos, no duda en dar una respuesta: “Sin duda a don Juan Carlos”.

Sobre la situación que vive la Casa Real tras la marcha del Rey Emérito, el periodista apunta que “lo más importante es saber en quién hay que poner el foco y el eventual culpable será una persona concreta. Si no hay ningún responsable más, no se puede salpicar a la gente de alrededor. Hasta la fecha lo único que tenemos es algo con muy mal aspecto. La Institución ha marcado unas distancias muy estrictas, incluso dolorosas para un hijo con su padre, pero creo que correctas”, reflexiona Vicente Vallés.