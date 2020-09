El mote con el que Carmen Lomana desmonta el ‘look’ de Pablo Iglesias en su entrevista en La Sexta

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, no se ha mordido la lengua este sábado a la hora de analizar el nuevo ‘look’ con el que Pablo Iglesias se presentó esta semana a la entrevista en el programa de La Sexta, “Al Rojo Vivo”. A diferencia de su imagen habitual con camisa, corbata y coleta, el vicepresidente segundo del Gobierno decidió responder a las preguntas de María Llapart vestido con una americana azul, pero con un pendiente marrón y el pelo recogido con un moño.

En palabras del propio Iglesias, el motivo por el que ha desaparecido su conocida coleta es por sus tres hijos pequeños que, según apunta el secretario general de Podemos, no paran de tirarle del pelo, por lo que ha tenido que optar por la coleta. Algo que tampoco ha pasado por alto la socialité en Fin de Semana junto a Cristina López Schlichting.

El nuevo mote de Lomana para Iglesias

Según comentaba Carmen Lomana en COPE, tras ver el moño y el pendiente de Pablo Iglesias ha decidido cambiarle el mote al vicepresidente segundo del Ejecutivo: ahora es “el moñas”. “Cuando le he visto con el moñito, yo le voy a llamar el Moñas con pendiente”, bromeaba. Y es que, según comenta la socialité, el motivo por el que no le gusta el ‘look’ de Iglesias no tiene que ver con el moño en sí, sino con su “solidez” como político.

“Este señor no tiene ninguna solidez ni política ni intelectual ni de ningún tipo y hace estas cosas. Dice que los niños le tiran del pelo. Mira, a mí eso no me importa, si fuera un buen político, me da lo mismo como se peine. Lo que pasa es que me ha hecho gracia, ese moñito como Doña Rogelia”.

��Al nostre país, la major càrrega fiscal la suporten els petits treballadors i treballadores, les pymes i les persones autònomes. Per això necessitam un sistema fiscal més just amb les persones que aguanten aquest país, dia a dia. Entrevista a @PabloIglesias al Rojo Vivo�� pic.twitter.com/W2QhCkAjbL — Podem Mallorca (@PodemMallorca) September 2, 2020

Lomana, sobre los hombres con moño

Eso sí, matiza la colaboradora del programa de Cristina que no tiene nada en contra de los moños, sino concretamente en la forma en la que “Iglesias lleva el pelo largo”. “Parte de la base que a mí los hombres con pelo largo me gustan. Para llevar el pelo largo hay que tener presencia, que él no tiene”.

“Yo siempre digo que parece que está derrotado por la vida, le deberían enseñar a caminar derecho y con los hombros hacia atrás. El moño es lo que menos me molesta, lo del piercing, creo que en un político sobra ya. Llevar las cejas con piercing no viene ca cuento”, concluía Lomana en su sección semanal.