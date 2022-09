Un vecino de Argentina recrimina la incívica actitud de una señora con la que comparte edificio: "De la nada"

En pleno siglo XXI, las redes sociales forman parte de nuestro día a día y están totalmente integradas en nuestra rutina. Algunos usuarios hacen uso de las mismas para informarse, otros son más activos y comparten opiniones, recomiendan productos o muestran momentos de su vida privada, tanto en compañía de los suyos como reflexiones más personales realizadas en soledad.

Al mismo tiempo, plataformas como Twitter se han convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios. Es habitual que este tipo de circunstancias se hagan virales, llegando a miles de usuarios en apenas unos minutos.

En esta ocasión, un vecino se ha hecho viral en la red del pájaro azul, donde denuncia que una vecina se dedica, de manera habitual y desde hace tiempo, a destrozar las puertas del resto de inquilinos de su edificio incluso llegando en ocasiones a agredirles.





Esta es la historia del usuario de Twitter @chino_cab. Cansado, decidió compartir su historia. Cuenta en el hilo que es habitual que esta vecina vaya a destrozar las puertas de los vecinos. Aunque hay un piso por el que siente especial rabia: el 2B. Una casa por la que han pasado tres inquilinos distintos, y a los que por desgracia les ha tocado vivir esta misma desagradable experiencia.

En mi edificio tenemos una señora que, de la nada y porque sí, TE LLENA LA PUERTA DE HUEVOS ??, o TE UNTA LA PUERTA CON MIERDA ?? como si fuera dulce de leche en una tostada.



ABRO HILO ???? pic.twitter.com/oMq5MktGxW — Chino Spinosa (@chino_cab) September 24, 2022

Pero estos problemas no solo los ocasiona en las puertas de sus vecinos, también en zonas comunes con pintadas en el ascensor o instalarse en el recibidor del edificio como si fuese su casa.





Es increíble, que habiendo sumado tantas de estas, no se pueda hacer algo con esta señora.

A las puertas les tiró huevos, mierda, pis, vinagre, la rayó. A las personas agresión física y verbal, piedrazos. Al ascensor, lo escribe. La puerta de entrada al edif, toda rayada. pic.twitter.com/VGmwOLo6E4 — Chino Spinosa (@chino_cab) September 24, 2022

Los vecinos de esta mujer, "Vicky", ya no soportan más esta situación y denuncian que no pueden hacer nada al respecto.

Problemas vecinales que se hacen virales al momento

Los ruidos molestos suelen ser el principal foco de conflicto entre los vecinos de las comunidades. Ya sea por obras, unos inquilinos que se pelean y gritan sin parar, un vecino fiestero que pone música a altas horas de la noche o un artista que practica todo el día. Cuando esto ocurre, el primer paso suele ser dejar una nota al vecino de la discordia pidiendo que los ruidos cesen, o por lo menos que sea en horas en las que no moleste a nadie.

Una de estas circunstancias es la que precisamente se ha dado durante esta semana en un bloque de pisos. Y es que últimamente es más que habitual que, a raíz de estos problemas, las personas que protestan decidan trasladar sus problemas a las redes sociales, concretamente a Twitter, algo que triunfa y que a la vez hace reir a los usuarios.

No es la primera vez que un vecino se encuentra una nota de la comunidad en la puerta de su casa o en el portal. Hace un año, una discoteca de Santiago de Compostela se encontraba en su propia puerta una nota escrita por un habitante de los pisos de al lado en la que pedía, por favor, que dejasen de hacer ruido porque su hijo no podía descansar bien. "Hola, estás de fiesta y tienes derecho a pasarlo bien. Yo tengo un hijo que lleva toda la semana durmiendo mal por el ruido y ayer acabó enfermando". "No necesitas gritar para pasarlo bien", escribía.