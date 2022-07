Unos vecinos viven un 'Aquí no hay quien viva' que acaba en trifulca y un cartel: "Dejad de discutir gritando"

Los ruidos molestos suelen ser el principal foco de conflicto entre los vecinos de las comunidades. Ya sea por obras, unos inquilinos que se pelean y gritan sin parar, un vecino fiestero que pone música a altas horas de la noche o un artista que practica todo el día. Cuando esto ocurre, el primer paso suele ser dejar una nota al vecino de la discordia pidiendo que los ruidos cesen, o por lo menos que sea en horas en las que no moleste a nadie.

Una de estas circunstancias es la que precisamente se ha dado durante esta semana en un bloque de pisos. Y es que últimamente es más que habitual que, a raíz de estos problemas, las personas que protestan decidan trasladar sus problemas a las redes sociales, concretamente a Twitter, algo que triunfa y que a la vez hace reir a los usuarios.

"Dejad de discutir gritando", la petición de unos vecinos

Esta misma semana un usuario de Twitter compartía en su perfil una nota de unos vecinos en la que los mismos pedían a los habitantes del 3ºB que bajasen el tono de voz al discutir. La nota en concreto dice lo siguiente: “Queridos vecinos del 3ºB: por favor, dejad de discutir gritando, todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Gracias”. Pero no acaba ahí. Y es que el que escribiese la nota añadía un posdata: “PD: Y Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación, entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo. Tus vecinos”.

El cartel ya se ha hecho viral y acumula más de 7.000 retuits y más de 139.000 'me gusta', además de haber suscitado comentarios de todo tipo. La mayoría de las personas que han reaccionado a él lo han hecho en tono de broma igualando la situación a la que ellos mismos viven en su comunidad: "Sin dudas estos serían mis vecinos".





Otros han llegado a declarar que ellos mismos son los vecinos, mientras que algunas personas se han acordado del afectado de toda esta historia, de Mateo: "Nadie piensa en Mateo".





La petición de un vecino de Santiago harto del botellón: "Mi hijo lleva días durmiendo mal"

Como hemos comentado anteriormente, no es la primera vez que un vecino se encuentra una nota de la comunidad en la puerta de su casa o en el portal. Hace un año, una discoteca de la zona del Ensanche Vello se encontraba en su propia puerta una nota escrita por un habitante de los pisos de al lado en la que pedía, por favor, que dejasen de hacer ruido porque su hijo no podía descansar bien. "Hola, estás de fiesta y tienes derecho a pasarlo bien. Yo tengo un hijo que lleva toda la semana durmiendo mal por el ruido y ayer acabó enfermando". "No necesitas gritar para pasarlo bien", escribía.

Y es que, desde siempre, el botellón y la movida nocturna son algunos de los problemas que tienen la mayoría de vecinos, los cuales desencadenan en un mal descanso, en gritos y en peleas.