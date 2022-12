Una pizzería se hace viral por su contundente respuesta a una reseña negativa: "Gente como usted..."

Las redes socialesse han convertido en el altavoz de todo tipo de historias, buenas, malas, regulares. Pero las situaciones que se encuentran detrás de cada valoración han hecho que se viralicen en las redes sociales. En esta ocasión, la cuenta de Twitter @SoyCamarero ha recuperado una reseña negativa de una clienta sobre una pizzería. La respuesta del dueño del local, sin embargo, no deja indiferente a nadie y se ha hecho viral. En poco más de 24 horas, acumula casi 1.100 retuits y más de 11.500 'me gusta'.

La respuesta viral de una pizzería a una reseña negativa de su local

La clienta en cuestión, valora a esta pizzería con tan solo dos estrellas porque el local "no tiene Wifi". Como decimos, el dueño no quiso dejar pasar esta reseña y estalló contra la mujer.

"Me acuerdo de usted perfectamente, señora. Se acercó a preguntar si teníamos WiFi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos, diciendo que se pasaría a comer más tarde, a lo que respondimos adecuadamente que le esperábamos a usted y a su familia encantados", comienza relatando el dueño del restaurante. No obstante, y pese a las palabras de la clienta, "nunca vino".





Este hecho, desde luego, despertó el enfado del dueño. "Aún así tiene los santísimos coj**es de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. No habla ni de nuestro producto (por el cual hemos recibido un certificado de excelencia), ni de la atención recibida, ni de la comodidad (o no) del establecimiento)", reprocha.

No obstante, la respuesta no queda aquí: "Su único argumento es que "no tiene Wifi". No, no tenemos "Wifi". Somos una pizzería, no un locutorio. No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted, también de daría dos estrellas. No por no tener Wifi, sino por no tener cerebro", concluye la respuesta del propietario de la pizzería.





Si bien es cierto que la propia cuenta de Twitter de @SoyCamarero quiso aclarar que él, en su humilde opinión, habría "evitado el tema insultos, también imagino que el propietario/a igual está hasta ahí de este tipo de reseñas".

Como no puede ser de otra forma, el mensaje ha recibido decenas de respuestas de otros usuarios de la red social del pajarito azul que han salido en defensa, pese a todo, del propietario del restaurante. En este sentido, muchos alegan que realmente la clienta "no tiene derecho a puntuar un local cuando no se la puede considerar cliente", así como tampoco puede comentar nada de la comida si no ha consumido nada. Otros usuarios, por otro lado, comprenden la respuesta del restaurante pero no consideran tampoco adecuados "los modales" y consideran que dicha respuesta "le perjudica más que le ayuda".