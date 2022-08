Una heladería de Vigo cuelga un cartel en su puerta y arrasa en redes sociales: "Uno de mis lemas"

Algunos negocios están obligados a reinventarse para sobrevivir o mejorar sus ventas con campañas tan originales dignas de estudio, como la que ha diseñado una heladería de Vigo, la cual ha llamado la atención a través de una imagen viral que ha circulado por las redes durante el fin de semana, y todo gracias a tres simples carteles escritos a tiza.

En Twitter, la usuaria @heladarendelle ha compartido una imagen con el cartel que se ha encontrado a las puertas de una heladería, en Vigo, Galicia. Una fotografía que no deja in diferente, siendo imposible entenderla sin los tres carteles juntos, unos carteles con los que se ha identificado la gente en las redes y que seguro visitarán la heladería para verlo con sus propios ojos.









"No puedes comprar la felicidad, pero puedes comprar un helado que es bastante parecido", decía el texto principal, colocado sobre otros carteles en los que se señala el camino para comprar un helado y otro, el inferior, con el que indican una ruta para ir al "mundo cruel".





El tweet ahora mismo cuenta con 11.100 retweets y casi 110.000 me gusta, sorprendiendo incluso a la propia autora del tweet, quién es consciente de que ha convertido en viral. Por supuesto, no podían faltar los comentarios por parte de diferentes tuiteros: "por fin alguien me entiende", "me representa", "no puedo discutir con esta lógica" o "uno de mis lemas de vida", son algunos de los mensajes que han aplaudido la iniciativa de esta heladería que, sin duda, no deja indiferente a nadie.

Unos mensajes que demuestran la originalidad del responsable de la heladería que seguro que ha visto subir un poquito la afluencia de gente ante estos carteles que, sin duda, invitan a pasar y disfrutar de un helado.

¿Qué consecuencias puede tener comer helados si sufres sensibilidad dental?

Con las altas temperaturas, apetece mucho refrescarse con un helado. Sin embargo, no todo son aspectos positivos. Con el consumo de helados y otros productos fríos, es habitual que aparezca lo que conocemos como sensibilidad dental.

Se trata de una molestia transitoria que se produce en uno o varios dientes en el momento en el que entran en contacto con ciertos tipos de alimentos. Pueden ser aquellos que estén muy fríos o muy calientes, o también en otros casos como exceso de acidez. Detrás de esta dolencia también puede estar el bruxismo. Aunque pueda parecer un problema puntual, es importante prestarle la atención que requiere, ya que deriva en otros problemas de la vida diaria.









Es habitual que las personas que lo sufren dejen de ingerir ciertos alimentos, en concreto lo que le provocan esta dolencia. Junto a esto, hay una tendencia a una menor higiene bucal, ya que al padecer sensibilidad, es común sentir dolor al cepillarse los dientes. Teniendo en cuenta esto, los dos primeras claves para mejor el problema, pasan por una correcta limpieza de nuestros dientes y encías. Debemos usar un cepillo dental específico que tenga filamentos extrasuaves, junto a esto, la pasta de dientes no debe tener productos abrasivos ni colutorios que afecten a la sensibilidad en sí misma.