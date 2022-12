Tony Genil, tajante con Yurena tras anunciar su drástica decisión: "No es buena artista, ni es buena persona"

MADRID, 3 (CHANCE)

Yurena ha tomado una decisión. Fue el pasado viernes cuando asistió a 'Sálvame Diario' para anunciar de manera totalmente inesperada que abandona Madrid para instalarse en su pueblo natal, Santurce. La cantante se mudará para estar al lado de su padre porque en las últimas semanas ha visto que no está pasando por un buen momento.

A pesar de haber tomado esta dura decisión, esto no significa que vaya a dejar también la música. Mientras que Yurena contaba muy emocionada su situación, hemos querido hablar con Tony Genil para saber su opinión acerca de la que un día fue su amiga: "Le deseo lo mejor del mundo, a ver si cambias un poquito".

Aunque el artista reconoce que no le desea el mal a nadie, asegura que la cantante no se ha portado bien con él: "Podrías tener un amigo desde la cuna hasta la tumba, pero tú ya, de momento, te vas al pueblo siendo más joven que yo, te vas decepcionada porque no te has portado bien con los amigos, has ido de importante, de Lisa Minneli, de Ava Gardner, de qué. Para esto hay que ser normal, sencillo, como yo".

Además, explica algunas de las anécdotas que vivió junto a ella y su madre, Margarita Seisdedos: "Iban a un restaurante muy barato y compartían menú, un día se comía la hija, Tamara, la sopa y la madre el pescado; y otro día se cambiaban el filete por una ensaladas de verduras (...) no tenían un duro, las pobres".

Este es uno de los distintos momentos que narra Tony, quien no ha querido callarse y sin pelos en la lengua ha querido opinar con respecto a la decisión que ha tomado su amiga, enviándole un mensaje muy tajante: "Ya era hora que lo cuidaras, estuviste mucho tiempo tu madre y tú en Madrid, querías ser muy famosa y tu padre en el pueblo el hombre, le mandaba dinero a la madre y a la hija, Margarita Seisdedos tenía una tiendecita en salamanca en un pueblo y la vendió porque su hija quería ser artista y se vino a Madrid".

Además, ha asegurado con unas palabras muy duras que regresa junto a su padre para así poder seguir viviendo de él: "No tienen conciertos como Julio Iglesias, tendrá que vivir de algo. Primero se vino a la calle Valverde, le alquiló un piso del padre de Alejandro Sanz que era su representante, muy buena persona, un apartamento, estuvo muchos años viviendo y luego ella cogió se marchó no quiso saber nada con el padre de Alejandro Sanz que era un tío maravilloso".

Sin cortarse un pelo, Tony asegura que Yurena se ha portado muy mal con él, incluso llegando a insinuar que no es tan buena persona como parece: "Conmigo, si, muy mala, no es buena artista, no es buena persona, fíjate, es que la gente no la conoce".