El terrible aviso del virólogo que se reunió con Pedro Duque en febrero y al que el Gobierno no hizo caso

A raíz de las críticas recibidas por el Gobierno por su gestión a la hora de frenar la pandemia y por la celebración de la manifestación del 8 de marzo en Madrid desde el Ejecutivo aseguran que siguieron a rajatabla los consejos de los expertos y que no sabían el efecto real que tendría el coronavirus. Sin embargo, un mensaje en redes sociales del propio ministro de Ciencias del Gobierno de España, Pedro Duque, el pasado 2 de febrero evidencia que García-Sastre, virólogo de prestigio internacional, se reunía con él el mismo mes que lanzaba un terrible aviso en televisión sobre lo que ocurriría con las UCI en España.

El 28 de febrero, tres semanas antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez decretara el estado de alarma nacional y dos semanas antes de que se celebrara el 8-M, el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Mount Sinai de Nueva York, Adolfo García-Sastre, lanzaba una advertencia en TRECE que nadie en el Gobierno escuchó.

El mensaje de avertencia de García-Sastre sobre el coronavirus

“Este virus no se va a poder parar, va a ocasionar muchas infecciones, brotes inesperados como el de Italia, que se propaga sin que nadie se de cuenta”, así de contundente se mostraba el virólogo y experto internacional García-Sastre el 28 de febrero en TRECE. En una entrevista con el presentador de 'Trece al Día', José Luis García Pérez, el experto hacía referencia a un probable devenir de España frente al virus, viendo lo que había ocurrido en Italia.

“Las medidas de contención pueden hacer que la propagación del virus vaya más despacio de lo que podía ir sin medidas, eso ayuda a cómo manejar episodios como este, que seguramente va a ser pandémico”. Sin embargo, García-Sastre alertaba que el peor impacto se lo llevarían las UCI de los hospitales, y no se equivocaba. “Si se infecta mucha gente, si ocurre durante tres semanas, la Sanidad se colapsa y no hay sitio para tratar a los enfermos muy graves. Pero si se puede contener puede ser que, en lugar de tres semanas, sean tres meses. No hay medida de contención que pueda pararlo”.

No era una gripe estacional

“Es un virus parecido en su comportamiento con la gripe pandémica, no con la estacional”, matizaba García-Sastre en TRECE, en contra de la opinión que tenían muchos líderes de opinión a finales del mes de febrero. “No quiere decir que sea más letal, sino que infecta a más gente porque no hay inmunidad preexistente. No sabemos con seguridad el número de infectados que hay, sino los diagnosticados, infectados hay muchos más. Es más fácil que haya hasta 10 casos más en todo el mundo que los que provoca la gripe estacional”.

García-Sastre se reunió con Duque el 2 de febrero

Lo más curioso es que el mismo virólogo que explicaba en TRECE las previsibles consecuencias del virus en España se reunió apenas unas semanas antes con el ministro de Ciencia, Pedro Duque, en una reunión a la que también acudió Luis Enjuanes, experto del CSIC en el estudio de los coronavirus. El mismo Duque lo contaba junto a un vídeo de la reunión en redes sociales:

“Luis Enjuanes es el mayor experto en el estudio de los #coronavirus en España (Centro Nacional de Biotecnología del CSIC) y Adolfo García Sastre es referente internacional en el campo. Desde el Ministerio de Ciencia apoyamos su investigación conjunta para desarrollar una vacuna y tratamientos contra el nuevo coronavirus”, escribía Duque en su cuenta oficial.

Luis Enjuanes es el mayor experto en el estudio de los #coronavirus en España (@CNB_CSIC) y Adolfo García Sastre es referente internacional en el campo. Desde @CienciaGob apoyamos su investigación conjunta para desarrollar una vacuna y tratamientos contra el nuevo coronavirus. pic.twitter.com/hOT4HgZjpA — Pedro Duque (@astro_duque) February 3, 2020

Más llamativo era incluso una intervención de García-Sastre en el programa de La Sexta Al Rojo Vivo, donde el viólogo, una vez ya había llegado el coronavirus a España, explicaba que esto “se veía venir”: “Esto se veía venir de hace tiempo, desde que se vio que no se podía parar en China, si hay un caso se convierte en tres en la siguiente semana”.

"...el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores...y García Sastre, éste último trabaja en Nueva York..." (Pedro Duque).



Declaraciones del Profesor Adolfo García Sastre.... pic.twitter.com/gr472tF6ZY — Emilio Carro (@ecarro_) March 22, 2020

“No se han tomado todas las precauciones que se podían haber tomado desde el principio”, concluía el experto.