¿Tengo que pagar a Hacienda si me toca la lotería de Navidad?

No todos los premios tributan, y no todos los premiados deben ajustar cuentas con Hacienda, pero el trámite es sencillo porque el fisco descuenta su porcentaje directamente de los premios, sí hay que tener ciertas precauciones si hemos compartido los décimos.

¿Cuánto se cobra realmente?

De todo premio que supera los 40.000 euros, el 20% corresponde a Hacienda. Así que afecta sólo a los ganadores de los tres primeros y se hace de forma automática con lo que no hay que realizar ningún trámite.

El gordo premia el décimo con 400.000 euros, el segundo con 125.000 € y el tercero con 50.000 €, como esos primeros 40.000 euros están exentos de tributación, el fisco descuenta su porcentaje del resto de la cantidad. De esta manera los agraciados con el gordo recibirán finalmente 328.000 € , el ingreso real del 2º será de 108.000 € por cada décimo y el 3ª se quedará en 48.000 €.

¿Tengo que incluirlo en la declaración de la renta?

Hay muchas dudas al respecto, pero hay que diferenciar entre otros ingresos de rifas, casinos o bingos, y los de las Loterías y Apuestas del Estado y la lotería de Navidad. Aitor Fernández, experto fiscal de Tax Down, explica a COPE que “no afecta al hacer la declaración, en realidad ya hemos tributado por ese dinero, así que no tenemos que integrarlo” y no se contempla como un aumento de los ingresos personales o familiares “no tiene ningún impacto, ninguna implicación”, otra cuestión es si hemos obtenido beneficios al invertirlo “si me ha dado intereses sí tenemos que incluirlos, pero no la parte del premio”.

Por tanto, fuera miedo a que el IRPF nos pueda pasar de tramo o a que ese dinero compute a la hora de pedir ayudas o becas.

Si el premio es compartido ¿lo puede cobrar una persona y luego repartirlo?

La tradición dice que el mayor premio es compartirlo, pero ¡cuidado! Porque corremos el peligro de que se convierta en una pesadilla, si no hacemos lo correcto, Hacienda nos puede pedir cuentas. Los décimos premiados se depositan en el banco para cobrarlos y los expertos de Tax Down insisten en que debe quedar constancia de quienes lo comparten y el porcentaje de participación de cada uno.

Hay que ir al banco con DNI en mano de todos ellos porque si lo ingresa una sola persona y lo distribuye después, el fisco puede interpretar que se ha realizado una donación. “Para Hacienda, la persona que ha ganado el premio es quien se ha identificado en ese momento -explica Aitor Fernández-, y cuando reparte el premio tendría que tributar el impuesto de donaciones porque considera que estás donando un dinero”.





