La subida de las pensiones en un 0,9% para 2020 costará 1.400 millones, según el Gobierno

Los ingresos por cotizaciones rozarán el 13% del PIB gracias a la subida del SMI y de las bases de cotización

La subida de las pensiones en un 0,9% para 2020 tendrá un coste de 1.404 millones de euros, según los cálculos que el Gobierno ha incluido en el Plan Presupuestario remitido este martes a Bruselas.

En concreto, el Ejecutivo cifra en 141 millones de euros el coste de revalorizar las pensiones de clases pasivas en un 0,9% para el próximo año, y en 1.263 millones de euros el gasto que implicará esta subida para el resto de pensiones.

El Gobierno señala que este incremento del 0,9% responde a la previsión del IPC y que con ella el gasto en pensiones alcanzará el 15,8% del Producto Interior Bruto (PIB).

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Pres, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, no ha explicado qué vía se utilizará para aprobar esta subida de las pensiones, aunque ha aclarado que ve "difícil" que pueda aprobarse antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Con esta subida del 0,9% "se esquivaría" por tercer año consecutivo el actual indicador para revalorizar las pensiones, que establece una subida anual de sólo el 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social como la actual. El último año en el que este índice, llamado IRP, se aplicó para revalorizar las pensiones fue en 2017, cuando subieron un 0,25%.

En 2018 las pensiones subieron un 1,6% y en 2019 se incrementaron un 1,7% (el 1,6% inicial más la décima posterior con la que fueron compensadas por la desviación de precios). En ambos ejercicios, las mínimas y las no contributivas se revalorizaron un 3%. Para 2020, el Gobierno no ha especificado qué subida experimentarán las mínimas y no contributivas.

INGRESOS POR COTIZACIONES

En lo que respecta a los ingresos por cotizaciones, el Gobierno prevé que este año muestren un crecimiento "muy dinámico" y alcancen el 12,8% del PIB, frente al 12,4% del PIB de 2018, gracias, entre otros factores, a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros mensuales y al incremento de las bases mínimas. Para 2020, la previsión del Gobierno es que los ingresos por cotizaciones crezcan a un menor dinamismo y se sitúen en el 12,9% del PIB, una décima más que en 2019.

"Esta evolución se debe a que las medidas de incremento de las cotizaciones con impacto en 2019, si bien se consolidan, no suponen ingresos adicionales en 2020", explica el Gobierno, que precisa que sólo se ha incluido el impacto de la puesta en marcha de algunas de las recomendaciones de la AIReF sobre la reordenación de los incentivos a la contratación por importe de 500 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo calcula que la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años implicará un gasto de 400 millones de euros en 2020, frente al coste de 695 millones de euros estimado para 2019. A cambio, se prevé que el aumento de las cotizaciones vinculado a la recuperación de este subsidio aporte ingresos por valor de 200 millones de euros, la mitad que en 2019.

El Gobierno prevé ingresar además en 2020 un total de 80 millones de euros por las cotizaciones de los autónomos derivadas de contingencias profesionales, una medida que este año reportará ingresos por valor de 205 millones de euros, según sus previsiones.

Asimismo, el Plan Presupuestario contempla un gasto de 50 millones de euros en 2020 derivado de los cambios en los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción (RAI) y otra partida de 6 millones de euros destinada a bonificar a los empleadores que contraten a parados de larga duración.