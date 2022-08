El sorprendente menú para niños de un restaurante de Francia que no deja indiferente a las redes: "Genio"

Asistir a los restaurantes para comer con los niños puede traernos dolores de cabeza, esto ocurre porque los niños no saben qué quieren pedir. De tal forma, que elegir el plato que deben consumir se convierte en una preocupación. Percibiendo esta situación habitual entre padres e hijos, un restaurante de Escocia ha elaborado un menú dedicado única y exclusivamente para niños.

El nombre de los platos que integran la carta infantil son: "Lo que sea", "no lo sé" o "no tengo hambre", las típicas frases que exponen los niños cuando no saben qué plato escoger.





La foto del menú la hizo pública Brendam O' Sullivan a través de su perfil de Twitter. El título de la publicación era: "Menú infantil en un restaurante escocés". En cuestión de horas esta foto consiguió hacerse viral y consiguió 12.000 me gustas en 3 días. A esta publicación fueron numerosos los usuarios que decidieron responder con mensajes como "Muy cierto" o "Genial". Sin embargo, el hecho de diferenciar el menú de adultos del menú de niños constituye uno de los errores más frecuentes a la hora de comer.

Los errores que cometemos con nuestros hijos a la hora de comer

En caso de salir fuera de casa a comer, debemos normalizar el probar nuevos alimentos o platos que habitualmente no comemos en nuestras casa. De esta forma evitamos enfrentarnos a una situación de indecisión. La cual en algunos casos puede terminar con la negativa de comer fuera de casa.

Por otro lado, utilizar la comida como premio o castigo son otro ejemplo de los errores más comunes en una correcta educación alimentaria. Poner a los niños delante de una pantalla mientras comen en casa o en un restaurante, utilizar la comida como premio o castigo, o no predicar con el ejemplo son algunos de los errores que los padres cometen a la hora de dar a sus hijos una correcta educación alimentaria.





En primer lugar, no hay que considerar distinta la comida del niño a la del adulto. El menú infantil debería ser desterrado, ya que en él prevalecen los alimentos poco saludables, como fritos o carne procesada, y escasean las verduras y las frutas.

Pero la educación empieza en el ámbito familiar y los errores que se cometen son muchos y variados. Uno de los más frecuentes es que el niño se distraiga mientras come viendo dibujos en el móvil o en la tableta, tanto en casa como en un restaurante, lo que impide que desarrolle sus habilidades de interacción social o de interacción con los alimentos.





Por otro lado, se puede dar la situación de que el niño no quiera comer. Esto trae consigo que en ocasiones obligamos al niño. Sin embargo, cuando a un niño se le obliga a comer o se le distrae con la tele para darle de comer se corre el riesgo de romper el apetito y saciedad que se origina cuándo tiene hambre.

Una de las posibles soluciones que se pueden poner en práctica para evitar estos errores es involucrar a los niños en la hora de la comida como por ejemplo preguntándoles por las alternativas de comidas y aportándoles una gran variedad de alimentos en sus dietas.