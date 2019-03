Sofía Suescun vive su peor momento en la casa de GH DÚO y acaba con un ataque de ansiedad

MADRID, 21 (CHANCE)

Aunque la noche de ayer en el Límite 24 horas se suponía que sería una inyección fuerza y de energía para todos los concursantes al encontrarse con sus familiares, parece que para Sofía Suescun ha sido todo lo contrario. Mayte Galdeano subía a la casa de Guadalix de la Sierra para aconsejar a su hija sobre cómo tenía que llevar el concurso pero fue demasiado exagerada y en vez de dar una alegría a su hija le provocó todo lo contrario. La exnovia de Alejandro Albalá entró en shock y le dio un ataque de ansiedad después de la desmedida reprimenda que se llevó por parte de su madre.

Como ya sabemos, madre e hija están muy unidad, demasiado quizás, por todo lo que han vivido en el pasado juntas. Tanto es así que Mayte aprovecha cualquier momento para meterse de lleno en la vida de su hija y aunque parezca que le apoya, muchas veces le obliga a hacer cosas que no le salen del corazón. El miércoles aprovechaba su visita a la casa de Gran Hermano Dúo para terminar de desquiciar a su hija y a Alejandro Albalá.

"Tú no eres la culpable de las angustias de nadie. Eres una persona libre, ¡estás libre! ¿Te has enterado?" le dijo la madre de Sofía Suescun a la concursante. La intensidad con la vive las galas y el concurso de su hija se han apoderado de ella y parece que tiene más ganas ella de que gane el concurso que la propia participante. "Tienes que ser dura y perseverante, no me fastidies" añadía Mayte. A lo que Sofía solamente le pudo decir: "Tampoco me puedes decir las cosas que tengo que hacer". Y es que lo cierto es que, tanto los espectadores como los colaboradores que estaban en plató opinaron que su visita fue desmedida y que es ella quien está estropeando el concurso de su hija.

Y no todo quedaba aquí, porque después de la inestable visita de su madre, le esperaba otra en el salón de la casa. No era otra persona que la hermana de Alejandro con la que no pudo ni hablar del estado de ansiedad que tenía. Jordi González tuvo que hablar con ella para poder tranquilizarle y cuando llegó Mayte al plató, le recriminó lo dura que había sido con su hija. Y ¡atención! La madre de Sofía se derrumbó en plató y aseguró que estaba recibiendo mucha presión y que lo mejor sería no volver a los platós. ¿Dejará Mayte que su hija haga sola el concurso y no volverá a pisar un plató de televisión?

Además, hemos podido ver como esta semana Sofía Suescun ha tenido más enfrentamientos con Carolina Sobe. La que fuera su íntima amiga en el concurso parece que ya no lo es y que no quiere entrar en ningún conflicto con ella porque, según la Sobe, Sofía busca conflictos para mantenerse en el concurso. Además, asegura que lo que más le molesta a la exnovia de Alejandro es que se lleve bien con su ex.