"Será la última vez": un madrileño se hace viral por su amenaza en un cartel a otro "vecino, vecina o vecine"

Hace un tiempo, Torrelodones premiaba al "vecino más guarro" con el objetivo de crear conciencia a la hora de mantener la localidad limpia. Es una idea que podrían coger en otro punto de la Comunidad de Madrid: Las Tablas. Hasta allí nos lleva la historia de una comunidad de vecinos en la que no se han podido aguantar más con la actitud de una de las personas que vive en el bloque. Por ello, ha aparecido un cartel muy explícito que señala a este personaje por tener un gesto con sus convecinos bastante poco elegante.

España es un patio de vecinos. Los arquetipos que se generan alrededor de una escalera en un mismo edifico nos llevan acompañando desde hace años, con sus respectivas representaciones teatrales y hasta la llegada de este tipo de relaciones al cine o la televisión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que dejan los usuarios al conocer estas trepidantes historias que ocurren a lo largo de la península. El último que se ha hecho viral se queja de la poca salubridad del gesto que ha tenido uno de ellos.

No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales. Compartir espacios comunes no es sencillo y lo demuestra la última publicación de la cuenta de Twitter @LiosdeVecinos. Uno de los habitantes del bloque de pisos sorprende con la forma en la que busca que su vecino de arriba corrija su actitud.

Un vecino poco higiénico

Ver compresas usadas volando parece ser una tradición en esta comunidad de Las Tablas. Estos madrileños ya se han cansado de que "algún vecino, vecina o vecine" las tire por la ventana. Seguramente sea esta cuestión la que más haya tenido que ver en que se haya hecho viral la publicación. El uso del lenguaje inclusivo de forma cómica ha sido comentado por muchos usuarios de Twitter. "Hay que ser guarra, guarro, guarre...", comentaba uno.

El vecino que se queja asegura que "no es la primera vez que ocurre". Esa atenuante de la continuidad en el tiempo retrata bastante al culpable de que esta persona colocase el cartel en una de las zonas comunes de la comunidad, que después alguien ha fotografiado y ha hecho llegar a la popular cuenta de Twitter. En cualquier caso, también queda claro que hasta ahora no había habido represalias. Parece que la paciencia se ha agotado y que la próxima vez que suceda, si no se disuade en sus intenciones, puede haber otros problemas.

"Será la última en la que no haya consecuencias", amenaza el vecino enfadado por la actitud de la persona que tira compresas usadas por la ventana. Ya ha quedado claro que la actitud en esta comunidad debe cambiar antes de que los problemas puedan ser más serios entre los vecinos.