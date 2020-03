Los casos se elevan por encima de los 11.000 en España y ya hay 491 fallecidos

El Ministerio de Sanidad ha confirmado un total de 11.178 casos de coronavirus, 1.987 nuevos, un 17,7 % más en las últimas 24 horas, y 491 fallecidos, lo que supone una tasa de letalidad del 4 %, que en la Comunidad de Madrid se eleva hasta el 7 %.

Lo ha dicho el director del Centro de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, en rueda de prensa tras la reunión del comité técnico de gestión del coronavirus, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Del total de casos, 5.136 están hospitalizados (46 %), 1.098 han sido dados de alta (9 %) y 563 están en la UCI (5 %).

El número de profesionales sanitarios contagiados asciende a unos 455, una cifra "no deseable" que agrava además la sobrecarga de los hospitales más afectados, si bien la inmensa mayoría presenta un cuadro "muy benigno". La distribución por comunidades autónomas no ha cambiado "sustancialmente" aunque Madrid sigue siendo la más afectada con 4.871 casos.

No obstante, ya no representa más del 50 % de todos los casos detectados sino el 43 %, ya que las demás comunidades "van aumentando la transmisión progresivamente", ha dicho Simón. Cataluña es la segunda comunidad con más casos (1.394) y junto con Madrid representan el 56 % del total. Le siguen el País Vasco (765), Andalucía (683), Castilla-La Mancha (567), Castilla y León (541), La Rioja (355) y Navarra (333). En Madrid, la distribución de los casos por los niveles de gravedad son "un poco diferentes al resto", ya que un 76 % están hospitalizados, un 7 % están en UCI y la letalidad ha alcanzado el 7%, aunque el porcentaje de curados es mayor (19 %). Ello se debe, según Simón, a que durante el primer periodo de la epidemia los brotes se asociaron a grupos de alto riesgo, por lo que los ingresos en UCI y de fallecimientos "se esperaba que fueran más altos como así ha sido". De los 11.178 casos confirmados, actualmente hay activos si se restan las altas y los fallecimientos, un total de 9.659 casos.

Progresivamente se está observando que el incremento diario se ralentiza un poquito aunque hay que tomar este dato "con muchísimo cuidado porque ha habido pequeñas modificaciones en la definición de caso que podían explicarlo", según Simón.

El director del Centro de Emergencias y Alertas ha avanzado, asimismo, que el Gobierno está preparando una logística para que en dos o tres días se consiga hacer las pruebas a los casos leves con síntomas de coronavirus que a día de hoy no se están realizando. "España es muy consciente de que una de las medidas de protección es el diagnóstico precoz y el aislamiento de los casos para reducir la transmisión" del virus entre la población, ha subrayado. Ha especificado que con las medidas de estos días el aislamiento está "casi asegurado", pero ha reconocido que "no es lo mismo estar en tu casa sabiendo o no si tienes la enfermedad". "Se va a hacer un esfuerzo muy importante para retomar las muestras a cualquiera que tenga síntomas", ha comentado Simón tras ser preguntado por las recomendaciones de la OMS sobre que es conveniente hacer las pruebas a todo caso sospechoso.

Sobre la capacidad de los pacientes dados de alta de seguir contagiando la enfermedad, Simón ha recomendado que estas personas deben permanecer en cuarentena 14 días tras abandonar el hospital o hasta que tengan al menos una primera prueba negativa. Ha garantizado que los profesionales sanitarios serán compensados por el gran esfuerzo que están haciendo para luchar contra el avance de la pandemia. "No me cabe duda de que se hará y de que no habrá el mayor problema con eso porque el esfuerzo que están haciendo lo reconoce todo el mundo y tiene que ser reconocido de todas las maneras que sea necesario", ha respondido al ser preguntado si recibirán algún tipo de plus económico.

En el Ministerio, ha explicado, se están adoptando algunos mecanismos para compensar a todos los profesionales que están "echándole muchísimas horas de manera altruista" y ha mostrado su convicción de que el resto de administraciones hará lo propio en el ámbito de sus competencias. Sobre el tratamiento, ha explicado que éste es más eficaz si se aplica precozmente a los casos graves, por lo que es necesario asegurar una pronta asistencia de los afectados cuando empeoran los síntomas. Así, ha hecho un llamamiento a reducir la carga del sistema sanitario para asegurar una asistencia precoz a los afectados por la enfermedad que comiencen a experimentar un agravamiento de los síntomas.