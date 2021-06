Sale a la luz el motivo por el que Nuria Roca estaba ingresada en el hospital

Nuria Roca ya se está recuperando en casa tras un traspiés en su salud. Ha recibido el alta hospitalaria. Debido a su ingreso, tuvo que suspender las funciones de teatro que tenía previstas para este fin de semana. Según informa Lecturas, Roca indicó que iba a tomarse unos días de descanso para recuperarse. Además, ha indicado lo que le ha ocurrido y por qué ha tenido que permanecer en el hospital: "Estoy bien y recuperándome de una infección un poco más fuerte de lo normal".

En el resto de la publicación, también agradecía los mensajes de cariño que ha recibido de sus seguidores y lamentaba que la gente se hubiese asustado tanto. "Lo único que quería era agradecer al equipo del teatro su entrega y al público su incondicionalidad pero quizá parecía más alarmante que otra cosa... estoy bien y en casa. Nada grave, de verdad. Es más, creo que hoy me iré a comer una paella que eso seguro que me recupera. Gracias".









Entre los 'likes' de ese post destaca el de Pablo Motos. Ahora, y desde casa, la comunicadora trata de recuperarse aliviando a sus seguidores que seguían de cerca todas las noticias que saltaban en los medios de comunicación sobre su ingreso en el hospital.

Así contaba Nuria Roca a sus seguidores lo que le ocurría









Hace unos días, Nuria Roca ya preocupaba pues permaneció dos días en la cama con fiebre alta. "Esta semana ha sido un tanto complicada...la fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado....pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana. Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife...Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión".

Las muestras de cariño no se hacían esperar y los seguidores le deseaban una pronta recuperación. "¡Ay Nuri! El cuerpo a veces pide una pausa...se le da y en nada a tope otra vez", "Mi reina, no tienes que disculparte de nada, somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria solo deseo que te mejores", le escribía la actriz Antonia San Juan.

La agenda de Nuria Roca está repleta de proyectos y, por el momento, tendrá que frenar todas las cuestiones laborales pendientes para poder recuperarse de este percance.