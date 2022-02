Roberto Brasero: Su carrera meteorológica, una dura pérdida y su paraíso vacacional

Uno de los rostros televisivos de la meteorología en nuestro país es Roberto Brasero. El presentador cuenta con una amplia trayectoria como periodista y con una década a sus espaldas presentando el espacio 'Tu tiempo' en Antena 3. El peridista lleva ya diecisiete años trasladándonos puntualmente las previsiones del tiempo cada día, y en todos estos años, da tiempo a que se vivan grandes momentos, instantes más complicados, e historias imborrables que no desaparecen con el paso del venidero.

El periodista, natural de Talavera de la Reina, llegó a Antena 3 en el año 2005 cuando, pero fue cinco años después cuando dio el salto para convertirse en 'hombre del tiempo', papel por el que es actualmente conocido. Desde la cadena de Atresmedia presumen de contar un presentar que intenta transmitir el tiempo "de la manera más fiel posible", desplazándose hasta el lugar de los hechos, calzándose las botas o desplazándose hasta una playa de nuestro país para "contar de primera mano lo que está pasando".

Su programa 'Tu tiempo' ha evolucionado en su década con Brasero al frente. Actualmente, los espectadores pueden participar en él enviando sus fotografías a través de las redes sociales, que son emitidas posteriormente. Además, el espacio cuenta con pequeños reportajes vinculados a la meteorología que se emiten al final de la previsión del tiempo.





En una entrevista concedida a 'ABC' el presentador ha hablado sin tapujos del espacio, de estos diez años en el programa y de todo lo vivido. Al ser preguntado por la respuesta de la audiencia, Roberto Brasero ha asegurado que el interés de los espectadores es "indiscutible". "Por mucho que la cadena se hubiera empeñado en emitir un programa, si el contenido no tuviera aceptación habríamos durado dos días en antena. El equipo de 'Tu tiempo' busca fomentar el interés de la ciudadanía, que se nota en los datos de audiencia y también en el 'feedback' de los telespectadores, sobre todo cuando me paran por la calle", comentaba.

Ante la pregunta del momento con el que se quedaría de la década, el presentador ha asegurado que cada temporada ha vivido "experiencias muy especiales". "Me quedo con los momentos en que los cambios de estación se producían a la misma hora que el programa y lo celebrábamos con una fiesta. Un año, por ejemplo, recibimos al otoño con una orquesta filarmónica en el parque del Retiro en Madrid. También he montado en globo, en un caza del ejército. He llegado a lo más alto que puede llegar un hombre del tiempo, que es sobrevolar las nubes", explicaba.

Y recordaba también uno de los momentos más difíciles "a nivel profesional". "El temporal Filomena ha sido uno de nuestros mayores retos informativos y estoy orgulloso de haberlo superado con creces. Fue un momento difícil, pero le pusimos muchísimo esfuerzo y una gran capacidad de coordinación para que la información fuera impecable".

Galardonado al Mérito por Protección Civil

A lo largo de su carrera el presentador ha contado con diferentes reconocimientos. Todos ellos se relacionan a las labores que desarrolla en su profesión, la información puntual que nos proporciona a diario en Antena 3 sobre la previsión del tiempo.

En el apartado de medios de comunicación, diferentes medios de comunicación recibieron la medalla de bronce con distintivo blanco, "por su contribución a la conformación de una cultura preventiva" frente a los desastres y en pro del desarrollo sostenible, y que ha sido recogida por su director, del órgano disciplinario, Arturo Larena. El meteorólogo Roberto Brasero fue premiado también con la medalla de bronce distintivo blanco por su labor esencial en la difusión de esa cultura a través de los medios de comunicación.





El ministro hizo un reconocimiento especial a la labor de los medios de comunicación, en especial a Brasero, y ha incidido en que los periodistas son "vitales para difundir una información veraz, contrastada y útil, que ayude a prevenir las emergencias y a brindar una respuesta oportuna, rápida y adecuada" .

La labor periodística es necesaria para "generar y difundir" en la sociedad una cultura preventiva e imprescindible para hacer frente a las emergencias, por lo que encomendó a toda la prensa a "perseverar en ese esfuerzo". Durante la ceremonia, el ministro Marlaska reiteró que 2022 es el año de la autoprotección, una iniciativa con la que se pretende que "todos los ciudadanos sean actores de primer orden en la construcción de su círculo primario de seguridad”.

Una dura pérdida

En los últimos días, el presentador ha tenido que hacer frente a una dura noticia: el fallecimiento de su padre. El pasado miércoles, 'La voz del Tajo' informaba del fallecimiento de Francisco Brasero Berreira en la ciudad toledana de Talavera de la Reina. El padre del presentador perdía la vida a los 91 años de edad.

"Paco Brasero, muy querido en la Ciudad de la Cerámica, nos ha dejado esta mañana. Pero su recuerdo perdurará eternamente en cada una de las personas que han tenido la fortuna de conocerle", indicaba el diario toledano en la crónica que le dedicaba.

En este sentido, en las últimas horas, Roberto Brasero ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo las muestras de cariño hacia su familia recibidas en las últimas horas: "Gracias por todas las palabras de consuelo y tantas cosas tan bonitas que se han dicho de mi padre. Siempre con su sonrisa para los demás, hasta el último día. Disfrutó de la vida y nosotros de él. Y siempre estará conmigo. Mi papá. Gracias de parte de toda la familia".

Cantabria, su paraíso terrenal

A la hora de hablar del momento de ir de vacaciones, hay una enorme cantidad de destinos que nos pueden gustar más, o tener cierta predilección por acudir a algún lugar en concreto. Dentro de la variedad de gustos de cada uno, hay personas a las que le gusta acudir con frecuencia a un mismo lugar, y es eso precisamente lo que le sucede a Roberto Brasero desde hace ya bastante tiempo.







El talaverano desde siempre ha tenido cierta predilección por acudir a Cantabria, de hecho, en más de una entrevista ha mencionado la multitud de alternativas que le ofrece la región, y ha mostrado de manera continuada el amor por la gastronomía de la comunidad autónoma. Los sobaos, las quesadas y el resto de alimentos propios del lugar, como el cocido montañés son fijos en la dieta del presentador cuando acude a Cantabria.

Desde hace casi diez años viaja intencionadamente cada verano a la región, para visitar sus parajes, sus costas y sus diferentes emplazamientos y enclaves únicos con los que cuenta. Brasero relata que durante algún tiempo en su infancia, acudía a la comunidad norteña, pero que al llegar su época como presentador del tiempo, y contemplar las fotos del lugar, se convenció de que tenía que acudir cada año, tal y como hace.