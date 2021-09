Varapalo para Atresmedia: el cambio en la televisión que deja a Espejo Público y Ferreras en la cuerda floja

Las nuevas temporadas televisivas llegan siempre con grandes cambios para programas y cadenas pero, a la vista de los datos, el que han introducido en septiembre parece no haberle hecho mucha gracia a las principales cadenas de Atresmedia. Un giro drástico en la empresa Kantar Media, dedicada a recopilar los datos de audiencia de la parrilla televisiva y que, de cara a este septiembre, parece que va a cambiar mucho cómo hará la medición hasta el punto de trastocarlo todo.

Algo que se ha visto ya reflejado en los datos de ambas cadenas que, de manera dramática, han visto cómo cambiaban las cifras de espectadores entre el último día del mes de agosto y el primero del mes de septiembre. Algo que parece que ha sido especialmente más duro además tanto para La Sexta como para Antena 3 pero, específicamente, para los programas estrella como 'Espejo Público', que presenta Lorena García en sustitución de Susanna Griso, o 'Al Rojo vivo' de Antonio García Ferreras.









El cambio en la televisión para septiembre



Y es que Kantar Media, la empresa de medición de audiencias principal para las televisiones, anunció que, a partir de esta nueva temporada introduciría un cambio drástico: dejaría de contar por separado los formatos 'express' de los programas de la parrilla. Se trata de una estrategia bastante habitual precisamente en el programa de Ferreras y Griso, que dividen un programa de 5 horas en dos partes, un 'previo' y el programa real, lo que divide en dos franjas las audiencias del contenido, pudiendo quedarse con el fragmento que más porcentaje de share.

Así, con el nuevo sistema de medición, Kantar Media evalúa como un todo el contenido que comparte tanto formato, cabecera como presentador, para así esquivar la fragmentación por la que tanto apuestan las cadenas de Atresmedia. De ese modo, si hay un fragmento de 'Al rojo vivo' que registra un porcentaje especialmente bajo de cuota de pantalla arrastra al total del programa que presenta Antonio García Ferreras.









Batacazo para Atresmedia con el nuevo sistema



Las consecuencias no se han hecho esperar y el mismo 1 de septiembre podía verse la diferencia entre la entrega del día anterior de 'Espejo Público', que registraba un 14.6% en su mejor franja y un 12.7% en la más baja. No obstante, sólo un día después ambos segmentos fusionados no pudieron superar el 11.8%, a pesar de contar con 350.000 espectadores. Algo similar ocurría con 'Al Rojo Vivo'.

El magacín de política y actualidad presentado por Ferreras pasó de cuantificar un 10.6% en la mejor franja del martes a un 8.3% de media total el mismo miércoles. Pero no son los únicos programas que se han visto afectados: tanto 'Zapeando' o 'Más Vale Tarde', presentado ahora por Iñaki López y Cristina Pardo, bajaron considerablemente en el share de este 1 de septiembre respecto al mes anterior.

Kantar Media puso fin desde ayer a varios 'troceos' de programas para maquillar la audiencia



- Espejo público: 11,8% (martes 14,6% y 12,7%)

- Zapeando: 5,8% (martes 6,7% y 5,4%)

- Más vale tarde: 5,9% (martes 5,2% y 4,8%)

- Al rojo vivo: 8,3% (martes 7,9% y 10,6%) — Tweets de tele (@teletuits) September 2, 2021