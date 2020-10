La respuesta de Xabier Fortes a un exministro del PSOE tras burlarse de su audiencia en RTVE

El exministro del Interior durante buena parte de los gobiernos de Felipe González,José Luis Corcuera, ha adquirido cierta relevancia en los últimos meses debido a las posiciones críticas que ha mostrado en contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. A ello se suma su reciente amago de infarto durante la entrevista que concedía en 'Espejo Público' (Antena 3) a Susanna Griso.

En otra entrevista, esta vez en el canal de Youtube Distrito TVE, el exministro entre los años 1988 y 1993, Corcuera se ha mostrado crítico con uno de los periodistas más mediáticos del momento, como es Xabier Fortes, presentador del informativo 'La noche en 24 horas' que emite el canal 24 Horas de RTVE. Una crítica a la que ha respondido el propio Fortes a través de su cuenta oficial de Twitter.

Todo empezó cuando José Corcuera calificó el informativo nocturno de faltar a la verdad, y considera que esta falta de objetividad de Fortes hacía que los índices de audiencia fueran ínfimos: “Suelo ver el 24 horas de RTVE un ratito para ver la facilidad con la que manipula el que dirige ese pretendido informativo. Afortunadamente para los españoles, se dan cuenta y no lo ve casi nadie, porque su audiencia es del 0,8%, del 0,9%, del 1%... es decir cuesta dinero a los españoles una barbaridad.

Pero ajustarse a la objetividad informativa, nada de nada”, comentaba un duro Corcuera durante la entrevista. De esta manera, Corcuera consideraba que el presentador gallego era demasiado afín al Gobierno de Pedro Sánchez.

El ex ministro José Luís Corcuera ataca a @monicalopez_tve y @xabierfortes #television pic.twitter.com/tkI99k4XBo

Las declaraciones del 'otrora' ministro del Interior, han sido valoradas por el propio periodista de RTVE, quien ha tirado de ironía en Twitter para responderle.

“Creo que no le caigo muy bien al autor de la ley de la patada en la puerta. Solo corregirle con los datos de audiencia. Son casi el doble de los que dice. Muy preciso no parece que sea este buen hombre”.

Creo que no le caigo muy bien al autor de la ley de la patada en la puerta������. Solo corregirle con los datos de audiencia, son casi el doble de los que dice��. Muy preciso no parece que sea este buen hombre. Me imagino su paso por Interior... https://t.co/Oa10Jz53JJ