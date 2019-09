El sorprendente mensaje de Anabel Alonso sobre Vox: "Quién me lo iba a decir, no puedo estar más de acuerdo"

Anabel Alonso ha lanzado un sorprendente mensaje en sus redes sociales en relación con la última decisión de Vox, el partido liderado por Santi Abascal. El mensaje, que la actriz ha compartido a través de su cuenta de twitter, hace referencia a la decisión de Vox de no participar en la recepción a la delegación iraní que iba a visitar el Congreso porque entre las condiciones de los iraníes estaba el no saludar ni dar la mano a las mujeres diputadas, una humillación que la formación de Abascal se ha negado a aceptar.

¡¡¡Quien me lo iba a decir!!!Puede haber otras razones de fondo, pero con esta no puedo estar más de acuerdo.



Suspendido el saludo a una delegación de Irán tras denunciar Vox que las mujeres no podían dar la mano a los hombreshttps://t.co/2m703Zh3vJ