El duro tuit que una usuaria ha escrito a Anabel Alonso tras responder a Alfonso Ussía: "¿Respeto tú?"

Las nuevas prohibiciones de no fumar en la calle o el cierre de las discotecas o bares de copas con música para evitar el avance del COVID-19están generando polémica entre la ciudadanía, pese a que los rebrotes no cesan a lo largo y ancho del país. Este lunes comenzarán estas nuevas restricciones, en las que además el Gobierno de España ha recomendado limitar los eventos sociales a grupos de convivencia estable, y que esos eventos sociales no excedan las diez personas.

Sin embargo, no toda la ciudadanía están de acuerdo con la implantación de estas medidas anti-COVID. Uno de ellos ha sido el reputado periodistaAlfonso Ussía, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha asegurado que algunas de las restricciones impuestas por el Ejecutivo no las va a cumplir. Y es que para el veterano periodista, estas imposiciones no dejan de ser “prohibiciones estalinistas”, tal y como apunta en su tuit.

“Si quieren confinarme, en la cárcel, no en mi casa. Voy a fumar respetando a los no fumadores cuando me apetezca. Si solo se pueden manifestar grupos de diez personas, seré el undécimo. Harto de prohibiciones estalinistas”, escribía en la red del pájaro azul Ussía.

Anabel Alonso responde a Ussía y recibe esta respuesta

Unas afirmaciones que no han sentado muy bien a algunos usuarios de Twitter, entre ellos a la actrizAnabel Alonso, quien acusa al articulista de ser él un estalinista, al decidir cuando respeta al prójimo: “Respetará a quien le apetezca cuando le apetezca. El estalinista es él, quién nos lo iba a decir”, se puede leer en el perfil de Alonso.

Y como en las redes sociales es fácil que rápidamente estalle la llama, una seguidora de Anabel Alonso, contraria a sus ideas, ha acusado a la actriz de ser una irrespetuosa con aquellos que no comulgan con sus valores. “¿Estás hablando tú de respeto? Ejem ejem”, afirmaba en un tuit la tuitera.

Más allá de las polémicas en las redes sociales, lo cierto y verdad es que todas las comunidades autónomas deberán dar cumplimiento a las nuevas normas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que vuelve a vivir momentos de alta tensión debido a la gran cantidad de rebrotes que han surgido en España en las últimas semanas, coincidiendo con las vacaciones veraniegas y el aumento de la movilidad, especialmente entre los más jóvenes.