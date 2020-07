Las redes se encienden contra Anabel Alonso tras su último ataque al mundo del toro: “Y lo dice una actriz”

El mundo del toro está en pie de guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez. No aguantan más. Y es que, a pesar de ser uno de los sectores más castigados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus, de hecho prácticamente está paralizado al 100 por 100, sus profesionales no se han podido acoger a ningún tipo de ayuda o subsidio durante todos estos meses.

De ahí que toreros, banderilleros, picadores, mozos, etc. consideren que son objeto de objeto de discriminación por parte de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien deniega las ayudas destinadas al sector cultural para hacer frente a esta difícil situación por la que atraviesan.

Por ello, en la mañana de este miércoles, y encabezados por reconocidos diestros como Cayetano Rivera, José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Sebastián Castella y Julián López ‘El Juli’, entre otros, se han concentrado frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social para manifestarse contra la actitud que está manteniendo con ellos el Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Bajo el lema ‘La tauromaquia es cultura’, y como ha indicado el banderillero Javier Gómez Pascual en un manifiesto que se ha leído para finalizar la concentración, "hasta ahora, los toreros hemos sido discretos, quizás en exceso, y hemos resistido con admirable fortaleza insultos y agravios, pero este acoso y derribo debe de terminar". "Hemos demostrado entereza desde la quietud, pero nos toca demostrar nuestro valor y también que la tauromaquia es un arte vigente y necesario en la sociedad del siglo XXI. Y todo esto desde la libertad y la falta de complejos", continuó.

El representante de los banderilleros considera que "se ha llegado ya a un punto de no retorno con un Ministerio de Trabajo que margina a unos trabajadores por el hecho de ser toreros y les niega la ayuda que tanto ha prometido. No queremos privilegios, pero tampoco que no se cumplan con nosotros las leyes vigentes por el hecho de nuestra profesión". "Queremos justicia e igualdad”, ha subrayado Gómez Pascual.

Tras conocer esta concentración y la solicitud de ayudas al Gobierno por parte de las profesiones vinculadas al sector taurino, la actriz vasca Anabel Alonso, ha publicado un polémico tuit en el que acusa al mundo del toro de ser una “panda de subvencionados”.

Las redes se encienden contra el ataque de Anabel Alonso al mundo del toro

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en reaccionar a las palabras de la vasca. Desde el tuitero que, teniendo muy presente las ayudas púbicas que recibe desde hace años el sector cinematográfico español, le afea: “Y lo dice una actriz”.

Hasta quienes la parafrasea recordándole el titular de una noticia donde la Unión de Actores y Actrices, a la que pertenece Alonso, solicitaayudas públicas urgentes para su sector al que consideran como “de primera necesidad”.

Cuando decimos que los caraduras del cine piden subvenciones el argumento es que los cámaras, la limpiadora del plató, el montador, etc... también comen. En el caso del toreo, no solo está el torero, está la cuadrilla, los que cuidan los animales, los que limpian las plazas... — Super-Spain ������⚪ (@SuperSpain67) July 22, 2020

Para muestra

"el 77% de las películas estrenadas recauda menos de 10.000 euros, de modo que la ruina taquillera solo se sostiene gracias a las millonarias inyecciones de dinero público que recibe, a través de distintas vías, la industria cinematográfica patria" Libre mercado. pic.twitter.com/DMURq7TeYU — Marta (@Martamora1Marta) July 22, 2020

