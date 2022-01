Un reputado virólogo alemán habla alto y claro sobre cuándo volveremos a la “vieja normalidad” tras ómicron

El virólogo Christian Drostense mojaba esta semana sobre si en algún momento veremos la tan ansiada “vieja normalidad” que teníamos antes de marzo de 2020 una vez haya pasado la variante ómicron, cuya incidencia comienza a descender en España. Además, el experto germano ha querido tocar otras cuestiones como el tiempo que tendremos que estar todavía usando las mascarillas para protegernos del virus, así como qué ocurrirá con el Covid-19 en el próximo invierno, en comparación con el estallido de casos que ha habido en las últimas semanas.

Lo ha hecho a través de una entrevista para el medio Der Taggespiegel donde ha subrayado que, paradójicamente, a la larga la pandemia traerá ventajas como que, por ejemplo, en Alemania impulsará la digitalización, además de que será más normal trabajar desde casa y no habrá que hacer grandes viajes para asistir a reuniones. Además, señala que los avances realizados en el campo de la tecnología ARN para las vacunas tendrá también sus beneficios y su aplicación en otras áreas como la investigación del cáncer.





¿Cuándo volveremos a la “vieja normalidad”?



Lo primero es que Drosten ha querido aclarar, de manera rotunda y clara, que está “absolutamente seguro” de que en algún volveremos a la “vieja normalidad” que teníamos antes de que irrumpiera la pandemia del coronavirus en nuestras vidas. Eso sí, ha querido matizar que, a pesar de que el final de la variante ómicron podrá ser un rayo de esperanza, cree que hasta final de año no llegará la famosa “gripalización” de la gripe, en el sentido de que se vuelva endémica.

Es por ello que el virólogo alemán prevé otro “fuere aumento de la incidencia” para el próximo invierno, por lo que volveremos a utilizar las mascarillas en interiores en las navidades de 2022 y 2023. Eso sí, aclara: “La inmunidad de la población frente a la gripe no se basa únicamente en la vacunación, sino en varias infecciones por las que normalmente un adulto ya ha pasado en su vida”. No obstante, para Drosten aún no estamos en ese punto.





¿Hasta cuándo las mascarillas?



El virólogo germano, si bien no ha diferenciado entre interiores o exteriores, sí que cree que todavía estaremos “durante algunos años más” llevando mascarilla en ciertas ocasiones para protegernos del virus. No obstante, las últimas declaraciones desde Sanidad sobre este tema apuntan a que, si bien se impusieron para Navidad ante el repunte de casos por ómicron, aún es pronto para poner una fecha a retirar su obligatoriedad en la calle.

El Consejo Interterritorial, formado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas defendía este viernes que no se plantea la eliminación del uso de las mascarillas en espacios exteriores, puesto que considera que esta medida estará “un tiempo absolutamente imprescindible”, según la ministra de Sanidad Carolina Darias. “Dijimos que esta medida no farmacológica estaría durante un tiempo absolutamente imprescindible”, defienden.