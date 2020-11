El reproche de Luis Figo a Pedro Sánchez e Iglesias por su intención de controlar a los medios

El futbolista portugués Luis Figo, conocido por haber vestido la camiseta de equipos de fútbol como el Barcelona, el Real Madrid o el Inter de Milán, ha vuelto a utilizar las redes sociales para mandar un mensaje contra el Gobierno de Sánchez e Iglesias. En esta ocasión por la intención del Gobierno de crear un comité contra la desinformación desde el Ejecutivo con el objetivo de combatir a las conocidas como 'fakes news'. En este sentido, Luis Figo ha publicado el siguiente mensaje en su cuneta oficial de Twitter: "Otro comité pero esta vez para el control informativo!!! Una amenaza al espíritu de la constitución".

La puesta en marcha de un comité contra la desinformación para combatir las 'fakes news' por parte del Ejecutivo de Sánchez, ha provocado duras críticas contra PSOE y Unidas Podemos en las últimas horas. Diversos partidos políticos, así como profesionales de la información y del derecho, además de las redes sociales, se han manifestado en contra de esta nueva iniciativa y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de estar creando un "Ministerio de la verdad", ya que esta, advierten los expertos, podría incurrir en una clara violación del artículo 20 de la Constitución, que recoge la libertad de expresión y el derecho a la información. El revuelo ha alcanzado tales dimensiones, que desde el Palacio de la Moncloa han tenido que salir del paso para explicar qué se busca, según sus criterios, con esta nueva medida.

Las intenciones del Gobierno

En una nota hecha pública este jueves, explican que con esta nueva medida aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el pasado 6 de octubre y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se busca impedir la "injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país" y que "en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones", tal y como apuntan ciertas críticas.

Control sobre los medios

Sánchez ya había advertido desde el comienzo de su legislatura que la lucha contra las 'fake news' y la desinformación iba a ser una de sus prioridades, aunque no había hecho público los términos en los que esta se iba a aprobar y el fondo que iba a tener. No es tampoco la primera vez que se intenta legislar sobre este asunto. Bajo el segundo mandato de Mariano Rajoy, el Partido Popular llevó una proposición no de ley al Congreso de los Diputados en 2018 que no salió adelante, ya que solo contó con el apoyo de Ciudadanos.

No en vano, si uno entra a analizar la letra pequeña, ambos planteamientos no se diferencian tanto como intentar recalcar desde este Ejecutivo. El PP, en la medida que presentó a la Cámara Baja, buscaba luchar contra las noticias falsas por considerarlas una "amenaza" para la ciudadanía, y en el nuevo procedimiento que se ha publicado este jueves se habla de hacer frente "a los riesgos" que estas suponen para "las sociedades abiertas". Lo único que se diferencian, por tanto, es que en 2018 Sánchez e Iglesias estaban en la oposición y ahora son socios de Gobierno.

