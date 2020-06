Los secretos del búnker que se esconde en el Palacio de la Moncloa

Las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Minneápolis se están extendiendo por Estados Unidos. Las principales ciudades del país viven bajo el toque de queda. El propio presidente Trump ha tenido que refugiarse en el búnker subterráneo de la Casa Blanca para evitar posibles ataques. Por esta causa, hemos podido conocer como es ese búnker. Fue utilizado durante el ataque terrorista del 11S... Pero nos hemos preguntado: ¿Tenemos algo parecido en España y en otros países?

En Moncloa, tal y como ha contado Ricardo Rodríguez en 'La Tarde' de COPE, hay un búnker en el Palacio de la Moncloa. Está permanentemente bajo vigilancia. Lo mandó construir Felipe González. Llegó a plantearse su uso para José María Aznar en el 11M. Un detalle que Ángel Expósito le trasladaba a Rodríguez. Además, es un refugio atómico pero finalmente no se ha empleado nunca. Ni los escoltas del Palacio de la Moncloa han entrado. Son unos Guardias Civiles específicos los que se encargan en el mantenimiento y la seguridad del búnker. Tiene capacidad para casi 200 personas. Cuenta con un centro de telecomunicaciones y tiene hasta una especie de hospital para el presidente del Gobierno y sus acompañantes.

El búnker alemán cuenta con ubicación desconocida

Rosalía Sánchez es la corresponsal de COPE en Alemania. En 'La Tarde' ha adelantado que no se sabe dónde está el búnker que protegería a la canciller alemana. En 2000, cuando se traslada la capital a Berlín, originalmente no había refugio. No obstante, a raíz del 11S, el ministro de Interior arranca un proyecto secreto que acabó su desarrollo en 2009 pero no se ha desvelado dónde se encuentra. Todo un misterio.

Reino Unido: un refugio con utensilios de baño

La corresponsal de COPE en el Reino Unido, Paloma García Ovejero, nos cuenta cómo es el búnker británico. Se encuentra en el centro de Londres, en el subsuelo a cuatro pisos de profundidad. Estaría comunicado con el ministerio de Defensa pero no ha trascendido ninguna una ubicación exacta. Lo mandó construir Margaret Thatcher en los años 80. En algunas fotos que se han hecho públicas, podemos ver utensilios de baño, una trituradora de documentos y habitaciones con litera en teoría sólo para el primer ministro y su familia. Sin embargo, hay capacidad para un centenar de personas.

Francia: la transformación de un refugio antiaéreo en un búnker

Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia, nos cuenta que en el ala este del Palacio del Elíseo se encuentra el búnker francés a 60 metros bajo el nivel del suelo. Macron también tiene su protección ante situaciones de emergencia. Decidieron transformar un refugio antiaéreo en un búnker. Hay instantáneas también que muestran cómo es en realidad.