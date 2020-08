El recuerdo de Ana Obregón con su hijo Aless: "Tal día como hoy..."

La vida de Ana Obregón ha sufrido un antes y un después este año. La actriz ha tenido que sufrir todas las limitaciones de la pandemia del coronavirus, pero además, y lo que más daño le ha causado, ha sido la pérdida de su hijo Aless Lequio, a raíz de una larga enfermedad.

Esto ha provocado que Ana, siempre muy activa en verano, pase estos meses rodeados de su familia y exmarido, Alejandro Lequio, con quien ha estado en todo momento unido pese haber dejado la relación que mantenían hace bastantes años.

Meses de retiro

Este 'shock' inesperado ha unido más que nunca a la familia, en lo que sin duda ha sido uno de los mayores reveses para la actriz en toda su vida. Eso se podía intuir de las imágenes que pudimos ver durante el funeral de su hijo, una consternación que ha compartido con sus seguidores en estos últimos días.

En sus diversos perfiles de redes sociales la actriz ha compartido diversos momentos con él, donde siempre ha intentado ponerle la mejor cara a este duro revés.

Lo último que ha compartido Ana Obregón ha sido una fotografía en Instagram rodeada de sus padres e hijo en Mallorca, en pleno verano. Ha reconocido que lleva "mirando esta foto entre lágrima desde mi retiro" porque justo se cumple un año de esta foto, en la que se puede ver a toda la familia celebrar las buenas noticias que había alrededor de su hijo.

El recuerdo de Ana Obregón

"Antes me hacía ilusión cuando mi móvil me recordaba “tal día como hoy...” Ahora llevo horas mirando esta foto entre lágrimas desde mi retiro, sentada al atardecer en el mismo sofá mirando al mediterráneo. La hicimos tal día como hoy hace un año, oliendo el mismo mar, mirando hacia un futuro maravilloso con las buenas noticias de salud de mi hijo. Sé que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente. He decidido compartirla con vosotros para recordaros que como decía mi Aless: “Lo más importante de esta vida y lo único que al final de tus días te llevas son el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres. Nada ni nadie, ni siquiera su partida me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida. Y esto es lo único que alivia un poquito mi dolor por la eternidad de su ausencia y su dolor por no estar aquí #alessforever ��".

