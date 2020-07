La decisión de Ana Obregón para estar cerca de Paz Padilla tras el fallecimiento de Álex Lequio y Juan Vidal

Paz Padilla y Ana Obregón se han tenido que enfrentar a los momentos más duros de sus vidas. La presentadora de 'Sálvame' despedía hace una semana a su marido, que fallecía después de una enfermedad. Por el otro lado, la colaboradora y presentadora de televisión, Ana Obregón también tuvo que despedir hace unas semanas a su hijo, Álex Lequio, tras el cáncer contra el que ha luchado durante muchos años.

El apoyo de Ana Obregón a Paz Padilla

Ambas, rostros muy conocidos de nuestra televisión y nuestra sociedad, se han tenido que enfrentar al dolor de perder sus seres queridos y sus fallecimientos han impactado mucho a la opinión pública que en muchas ocasiones han trasmitido su pésame y su cariño a través de las redes sociales.

Tanto Ana Obregón como Paz Padilla comparten un mismo denominador común cada vez que se ponen delante de la cámara, y es que consiguen transmitir una alegría y un cariño que estos días se ha borrado de sus rostros.

Tras el fallecimiento de Álex Lequio, Paz Padilla quiso trasladar sus palabras de cariños a Ana Obregón a través de 'Sálvame', E incluso hizo un comentario que fue en cierta parte criticado por la audiencia pero que después del fallecimiento ha cobrado sentido. Tras la marcha de Juan Vidal, ahora ha sido Ana Obregón quien no ha dudado en mandar un mensaje de cariño a Paz Padilla y también trasladar su preocupación por saber cómo se encuentra tras este duro revés.

Los pasos de Ana Obregón con Paz Padilla

Esta información ha sido desvelada este sábado por Terelu Campos en el programa de Telecinco presentado por Toñi Moreno, 'Viva la vida'. La hija de María Teresa Campos ha desvelado que han intercambiado algún que otro mensaje con Ana Obregón. No ha querido desvelar los mensajes, ya que puede haberse guardado esta información para el programa 'Hormigas Blancas' en el que también colabora y que estará dedicado a la actriz.

Pero Terelu si ha querido explicar el gesto que ha tenido Ana Obregón con ella y también con Paz Padilla: "Esta semana he recibido un mensaje de Ana Obregón pidiéndome el teléfono de Paz porque no lo tenía", ha explicado la madre de Alejandra Rubio, dejando claro la intención de la madre de Álex Lequio de estar cerca de Paz Padilla en estos días difíciles para ella y para su familia.

Esta decisión de Ana Obregón ha hecho muy feliz a Terelu, por el hecho de que haya decidido dar este paso para preocuparse por Paz Padilla, que, según las declaraciones de Toñi Moreno no lo está pasando bien: "Me llega que está rota, que no está alegre", ha explicado la presentadora de 'Viva la vida'.

