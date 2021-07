La reaparición de Miguel Bosé tras meses de silencio hace saltar todas las alarmas: "desubicado y perdido"

Miguel Bosé ha vuelto a aparecer tras otro de sus anuncios que no dejó indiferente a nadie. Y es que el artista ha reaparecido tras anunciar el pasado 15 de junio que suspendía la gira que tenía prevista para España en ciudades como Valencia y Málaga. Tanto su aspecto como su comportamiento ha vuelto a ser muy comentado en redes sociales hasta convertirse en la tercera tendencia en Twitter en España tras esta polémica reaparición en un acto negacionista de la covid-19.

Este discurso del cantante, que volvía a hacer gala de su negacionismo sobre el coronavirus, no ha sido lo que más ha sorprendido en esta ocasión, pues ya es sobradamente conocida su posición frente a la crisis sanitaria que golpea al mundo entero desde hace más de un año. En esta ocasión ha llamado mucho la atención el extraño comportamiento que mantuvo durante un acto en Balaguer, en Lérida, junto al horticultor Josep Pàmies, también negacionista.

Qué le pasa a Miguel Bosé?

Aparece en el Congreso Negacionista ??‍?? pic.twitter.com/FEYBMQ1DLR — Belle (@BelleCiao_1) July 18, 2021

Según desveló el programa de televisión Socialité, de la cadena Telecinco, el artista se dejó ver el pasado 17 de julio en un evento negacionista en Balaguer junto al polémico Josep Pàmies.

En dichas imágenes y según ha recogido el programa de María Patiño en Telecinco se podía ver a Bosé “desnortado, desubicado, perdido e incluso hablando solo”. Según las imágenes, incluso llega a perder el equilibrio cuando se levanta para beber agua, aunque el episodio no fue a más. Una circunstancia que no ha pasado desapercibida y que muy pronto era duramente comentado en redes sociales.

Miguel Bosé, que ha vuelto a mostrar muy crítico con la pandemia, manifestó que “manejan el potencial del miedo, pero somos muchos y cada vez más. Os puedo asegurar que, como en España, no se vive esta situación en ninguna parte”. También ha comentado algunas de las políticas de vacunación desarrolladas no solo en España, sino en el mundo, y ha atacado con energía la vacuna en los niños: “tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Los niños no se tocan”.

Esta aparición ha convertido a Miguel Bosé nuevamente en trending topic, alzándolo esta vez hasta el tercer puesto del ranking de virales de la red social.

Miguel Bosé y su aparición con Jordi Évole

Miguel Bosé volvía el pasado mes de abril al ojo del huracán mediático cuando, tras varios meses desaparecido por las feroces críticas que suscitó su negacionismo del Covid, reaparecía en una polémica entrevista - la primera que concedía en España en 6 años - con Jordi Évole en 'La Sexta'. Más sincero que nunca, el artista no dudaba en hablar con el periodista de su familia, su coqueteo con las drogas, su vida sentimental o sus problemas de voz, entre otros temas, además de su controvertida opinión sobre el Coronavirus.

Una conversación que se volvió muy tensa cuando Évole quiso que entrase por videollamada un ciéntifico para hablar con él acerca del virus y defender su negacionismo, algo a lo que Bosé se negó en rotundo, enfadándose con el presentador, al que posteriormente acusaba de haber manipulado la entrevista. "Él alardea mucho de que soy su amigo. Y ya le dije, si tratas así a tus amigos, no sé como tratarás al resto. Pensé que el resultado de la entrevista iba a ser otro que iba a ser mejor, que él iba a ser más respetuoso", declaraba el cantante poco después.