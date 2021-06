El detalle en la reaparición de Miguel Bosé que incendia las redes: "Es un insulto"

Miguel Bosé lleva protagonizando noticias desde hace meses, ya que, desde que comenzó la pandemia, se ha caracterizado por su actitud negacionista ante el coronavirus. Es por esto por lo que Bosé ha provocado varias polémicas que le han llevado a desaparecer temporalmente y quitarse las redes sociales. Tras un tiempo si pronunciarse públicamente, su regreso a los medios estuvo marcado por su entrevista en laSexta con Jordi Évole.

Tras varios meses, el cantante ha reaparecido en la edición mexicana de 'La Voz'. Si bien es cierto que esta vez no se ha pronunciado sobre su posición negacionista sobre la pandemia, que le ha colocado en varias ocasiones en el punto central de la polémica, las redes sociales han cargado contra él por otro asunto: su música.

¡Fascinante interpretación de nuestro gran coach, MIGUEL BOSÉ con su canción "???????? ????????????????????"! ????? #EstrenoLaVoz



???? ?????? EN VIVO y GRATIS en nuestro ?????????? ??????????????. ?? >> https://t.co/5s2bW8rnq1pic.twitter.com/64NMSDt0u0 — L? V?? (@LaVozTvAzteca) June 2, 2021

Incluso la cuenta oficial de Twitter del programa aseguraba que la voz era "en vivo". No obstante, la actuación no convenció a los espectadores, así como tampoco a los usuarios de las redes sociales.





Bosé interpretó unas estrofas de su canción 'Nada Particular'. Sin embargo, en un momento de la actuación, Bosé detuvo la interpretación dejando que sonara la música, y los espectadores cayeron en la cuenta de que estaban presenciando un playback.

Ese playback bueno de Miguel Bosé ???? https://t.co/8PWTs5RVry — Lady S (@LadyPStark) June 2, 2021





Tristísimo escucharlo así. Es una pena. — ALV Gabo! (@gabo_molacho) June 2, 2021





Es mi imaginación o a Miguel Bosé, se le escucha muy extraña la respiración al momento de hablar, fue el único de los couches que hizo playback ?????? #LaVozMexico — Memo Reboull (@memoreboull) June 2, 2021





Playback en un programa que tiene como título “la voz” es faltarle el respeto a todos… mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí pero si no tiene voz, que no haga playback #NoMamar — Victor Alavez (@Vic_alavez) June 2, 2021





En vivo JAJAJAJAJA — BARBAS (@estatodocupao) June 4, 2021





La posición negacionista de Bosé, en el centro de la polémica

El regreso a los medios de Bosé, tras varios meses de encadenadas polémicas, estuvo marcado por su entrevista en laSexta con Jordi Évole.

Su polémica visita en 'Lo de Évole', donde reconoció que nunca ese había hecho una PCR, ni usado gel hidroalcohólico y que no pensaba vacunarse, revolucionó tanto los medios como las redes sociales. Todos coincidían en lo llamativa que resultaba ser la actitud del cantante a pesar de haber perdido a su madre, Lucía Bosé, por culpa de la covid-19. Sin embargo, el artista negó en rotundo que su madre hubiese muerto al contagiarse del virus.





En la segunda entrega de la entrevista de Bosé, Jordi Évole, además de preguntarle por su vida privada, no dudó en interesarse por su posición ante la pandemia."Soy negacionista y lo llevo con la cabeza alta. A mí que no me traten de idiota", reconoció el entrevistado muy claro. "Hay un plan urdido para que la verdad no se sepa", afirmó tras asegurar que estaba muy bien informado. Tras estas palabras, el entrevistado se negó a hablar con un científico por "no tener conocimientos suficientes".