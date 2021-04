Miguel Bosé le confiesa a Jordi Évole qué pasa con su voz: “Ahora puedo hablar”

El próximo 11 de abril, veremos la esperada entrevista que le ha dado Miguel Bosé a Jordi Évole. Sin embargo, la cuenta oficial del programa en Twitter ya ha proporcionado un pequeño adelanto. Entre otras cuestiones, el cantante le adelanta al periodista lo que le ocurre a su voz. El propio Évole le pregunta por esta cuestión y Bosé responde: "Mi voz, que va y que viene. Ahora puedo hablar".

"Osea has llegado a tener menos voz", decía el presentador de 'Lo de Évole'. Y Bosé replicaba: "Nada". Además, ha contado que tuvo etapas "salvajes" en su vida y que ha dejado atrás hace siete años.

Este domingo no hay programa. Pero el que viene...

Miguel y Bosé.

Domingo 11 abril (21:25h), en @LaSextatv. pic.twitter.com/8yISAOtWG1 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 4, 2021

Respecto a la muerte de su madre, él asegura que no se murió de covid y "eso (refiriéndose a la vorágina mediática) tiene que acabar ya".

Un testimonio que dará mucho de qué hablar por las diversas cuestiones que abordará: por ejemplo, la relación de Franco con su familia, su situación artística y personal actual... numerosos asuntos que verán la luz el próximo 11 de abril.

"Con la edad no me he vuelto más conservador, me he vuelto más lúcido", ha indicado Bosé a Évole en uno de los pequeños fragmentos que han trascendido.

Miguel Bosé ha roto su silencio seis meses después: esto dicen sus enigmáticos mensajes

Miguel Bosé desapareció de las redes sociales tras convertirse en blanco de las críticas por sus comentarios antimascarillas. De hecho, animó a sus seguidores a acudir a manifestaciones contra el uso de las mascarillas, como la que se hizo en la Plaza de Colón de Madrid en el mes de octubre. “Muchos ciudadanos queremos expresar nuestro desacuerdo con las medidas implantadas en España por el Covid-19 y por eso nos vamos a manifestar este domingo en Madrid. Os espero a todos allá. Yo soy la resistencia”, aseguró. Una manifestación a la que él finalmente no asistió.

Ahora, el artista ha reaparecido en las redes sociales dejando enigmáticos mensajes. Además, ha borrado todas las publicaciones antiguas. Una forma de resetear y arrancar de nuevo, tal vez una incipiente etapa de tranquilidad y alejado de las polémicas.

O no, porque lo primero que ha hecho Bosé es confundir a sus seguidores con mensajes enigmáticos y abiertos a múltiples lecturas. "Creo que no hay mejor día para celebrar la vuelta, celebrar la vida, celebrar el universo y dar gracias por todo lo que durante esta ausencia nos ha ido llenando el corazón. Pero, sobre todo, celebrar la verdad. Hoy cumplo 65 años, que paseo orgullosamente y en breve estarán activos. Desde aquí os voy a ir contando. Os quiero con la misma fuerza, paz y luz de siempre. Tal vez algo más lúcidas, más amables y más benditas de lo que acostumbráis. Pero mi determinación y mis propósitos en la vida han sido fortalecidos e iluminados. Yo soy y ahora lo sé bien. Abrazos de corazón", ha escrito