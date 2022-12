La queja viral que han dejado unos vecinos de Barcelona contra su comunidad: "No dudaremos"

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Muchos ya cuentan los días para comenzar las esperadas vacaciones, otros para reunirse con la familia a cenar, mientras que los más pequeños ya esperan la llegada de sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente. Pero, ni en estas fechas tan señaladas, la paz llega a las comunidades de vecinos. Un cartel con una queja de un vecino por el estilo de vida de los inquilinos del bajo, que precisamente no eran los seres mágicos, es lo último que se ha hecho viral en las redes sociales por expresar su malestar.

Si vives en un bloque de pisos junto a otros vecinos, seguro que alguna vez has vivido una situación desagradable con alguno de ellos. Música a altas horas de la madrugada, un aspirador a primera hora el fin de semana, unos niños peleándose a voces, o en muchos casos adultos, son algunas de las realidades de un edificio en cualquier lugar de España. Hace años, las historias circulaban entre los patios interiores. Ahora, las redes sociales sustituyen a las conversaciones de ventana a ventana y le dan una relevancia que se desborda.





Es, precisamente, lo que ha pasado en una comunidad de vecinos, donde, uno de ellos, ha querido emitir una queja pública y formal contra otros, que, por lo visto, tienen un estilo de vida poco empático con su comunidad. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Los vecindarios virales se han convertido en el contenido favorito de las redes sociales como en este caso.

En este caso es en Barcelona. Los vecinos le achacan a los inquilinos del bajo que nunca han tenido problemas con el resto de vecinos, por lo que entienden que son nuevos en la comunidad. Así mismo, se quejan de que al resto de la comunidad no le interesa, en absoluto, los gustos de estos vecinos en cuestión. De igual modo, intentan dejarles claro tres puntos que se pueden apreciar en el siguiente tuit que ha recogido la famosa cuenta de Twitter @LiosdeVecinos.





Una situación que, por desgracia, es más habitual de lo que creemos. De hecho, un usuario ha compartido que le ocurrió la misma situación, con mal desenlace.

Yo tenía uno de estos vecinos encima. Me tuve que mudar. — Gonzalo (@griverom) December 19, 2022





El cartel de la discordia en una comunidad

Vivir en una comunidad de vecinos a veces no es fácil. Todos hemos tenido alguna vez algún vecino molesto o que siempre pone la nota discordante en las juntas. Pero lo que nunca falla para sacar de quicio a un vecino son los ruidos. Si te toca sufrir a un vecino ruidoso y, además, no entra en razón y no acepta las quejas de los demás, pocas opciones quedan para solucionar el conflicto.

Aunque es cierto que últimamente se ha puesto de moda, sobre todo gracias a las redes sociales que los han hecho virales, colocar carteles en la entrada a la comunidad o en las puertas de los vecinos poniendo en evidencia al vecino en cuestión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos el siguiente caso.

Todo comenzaba cuando en una comunidad han decidido poner un cartel con una serie de avisos. Todas normas bastante lógicas y que cualquiera debería cumplir para contribuir al bienestar de todos los que conviven en la finca.