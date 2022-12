El cartel de la discordia en una comunidad: "O no saben leer o no entienden lo de respetar el descanso"

Vivir en una comunidad de vecinos a veces no es fácil. Todos hemos tenido alguna vez algún vecino molesto o que siempre pone la nota discordante en las juntas. Pero lo que nunca falla para sacar de quicio a un vecino son los ruidos. Si te toca sufrir a un vecino ruidoso y, además, no entra en razón y no acepta las quejas de los demás, pocas opciones quedan para solucionar el conflicto.

Aunque es cierto que últimamente se ha puesto de moda, sobre todo gracias a las redes sociales que los han hecho virales, colocar carteles en la entrada a la comunidad o en las puertas de los vecinos poniendo en evidencia al vecino en cuestión. Los revuelos que se montan con estos carteles son visibles en los comentarios que provocan de otros usuarios en cuentas como @LiosDeVecinos, en la que encontramos el siguiente caso.

Todo comenzaba cuando en una comunidad han decidido poner un cartel con una serie de avisos. Todas normas bastante lógicas y que cualquiera debería cumplir para contribuir al bienestar de todos los que conviven en la finca. Cuidar la limpieza en los espacios comunes y mantener la puerta del portal cerrada. Hasta ahí parece que no hay polémica, parece bastante razonable. El problema viene cuando en el mismo cartel se ha pedido amablemente que "se respete el descanso de los vecinos y se extreme el cuidado con la música, voces, ruidos, etc."

Esta última petición ha provocado que un vecino del bloque haya escrito un comentario a mano, en el que ha acusado directamente a los inquilinos de uno de los pisos. "Los del 2º A, o no saben leer o no entienden lo de respetar el descanso de los vecinos". Algo que no se han tomado muy bien los aludidos, ya que han seguido el hilo de comentarios en el cartel. "Quizás los del 3º A no sabéis convivir con el resto, saludos", han replicado.

El cartel de la discordia ha llegado a las redes y, por supuesto, el debate no ha tardado en abrirse. La foto en Twitter ha generado comentarios y respuestas de todo tipo, tanto usuarios que apoyan que se debe respetar que cada uno en su casa pueda disfrutar de tranquilidad y descanso como personas que consideran que habría que ser más tolerante con las fiestas y celebraciones de los vecinos.