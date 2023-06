Un camarero se hace viral por cómo reacciona su jefe cuando le comunica que va a ser padre: "Ya decides tú"

En el mundo laboral no siempre existe la buena fe. En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. Pero lo peor se lo llevan los camareros, que se ven afectados por esas malas prácticas de algunos dueños que buscan ahorrarse hasta el último centavo.

Esos propietarios no siempre lo hacen a mala fe. La realidad es que sacar adelante en esta coyuntura un restaurante o bar no es fácil. Pero eso no les justifica. Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación que vive el país. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa. Pero es que ni en las situaciones en las que esperas que mejor se porten contigo lo hacen.

Todo esto empieza a reflejarse públicamente. Son muchos los lamentos públicos que se hacen en la radio, pero también han encontrado un gran escaparate en las redes sociales. Es por esto por lo que la cuenta de Twitter @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.

La paternidad

En una última publicación del pasado mes de febrero, ha hecho viral una conversación entre un propietario y un trabajador que están negociando las condiciones de su baja de paternidad. Aunque falta una parte de la misma, todo hace pensar que, en lugar de seguirle pagando durante la baja, algo que incluso está bonificado habitualmente por el Gobierno, le ofrece un "despido normal" para que pueda acceder a algún subsidio. "¿Si no meto mi paternidad, podría seguir trabajando con vosotros?", pregunta para ser contestado en un audio del que desconocemos su contenido.

"Yo realmente te digo algo con sinceridad. He ayudado a la empresa a no poder más, hecho de todo y me vais a echar solo porque mi hijo va a nacer; por una paternidad que es algo que me corresponde. No lo veo justo", señala el trabajador. El jefe responde con comprensión: "Te entiendo. Y llevas razón en que diste lo máximo". Pero, el dueño no cambia de idea: "No es echarte, es solo trabajar de extra hasta que esa situación termine. No tienes que tomártelo mal. Ya decides tú". Así termina la conversación que ha encendido las redes.

