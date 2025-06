"Se dice que la Justicia es ciega, pero en la ley de Amnistía es más bien tuerta, mira solo por un lado"

"La vida te da sorpresas, como decía la canción, pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de Amnistía no es una de ellas.

Como se esperaba, la mayoría progresista del Tribunal (6 votos contra 4) ha avalado la norma que aprobó el gobierno de Pedro Sánchez como pago por la investidura.

El criterio es que la Amnistía ni es arbitraria ni genera desigualdad. De este modo se da carpetazo al recurso que presentó el Partido Popular y de paso se crea un precedente para otra treintena de recursos que quedan por estudiarse sobre el mismo asunto.

Nada de esto pilla de sorpresa a nadie. Es pura política de principio a fin por mucho que se llame tribunal. Todo esto de la ley de amnistía se originó con un acuerdo político entre PSOE y Junts, se votó en el Congreso de los diputados, lo recurrió otro partido y la sentencia la han votado jueces que han sido elegidos por políticos que a su vez tienen intereses políticos. Como en el Constitucional ahora hay una mayoría progresista, se daba por descontado lo que iba a pasar y la única novedad es que ahora se pone por escrito. Se dice que la justicia es ciega, pero en este caso es más bien tuerta, mira solo por un lado.

Aquí llegamos a la gran pregunta y ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar con Puigdemont y otros acusados? Pues en principio, con la sentencia del Constitucional ya no habría reparos para aplicarles la amnistía salvo por un detalle importante: Puigdemont y otros implicados en el procés (como Junqueras) también están acusados de malversación y la amnistía no se puede aplicar a personas acusadas de malversación si tuvieron un enriquecimiento personal.

Lo que ocurre es que el Supremo, que juzgo el procés, considera que tanto Puigdemont como junqueras y otros ex consejeros, sí tuvieron ese enriquecimiento personal al utilizar dinero público para el procés y, por tanto, no les aplica la amnistía de forma completa. Así se lo acaban de confirmar a Puigdemont hace apenas 24 horas. La conclusión es que se mantiene la orden de detención contra él y sus ex consejeros, Toni Comín Y Lluis Puig.

Con esta negativa del Supremo, Puigdemont se sigue quedando con las ganas y lo normal es que el prófugo de Waterloo acuda al Constitucional con un recurso de amparo y más aún teniendo ya la sentencia que avala la Amnistía. Sabe que juega en casa".