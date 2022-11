Un camarero le cuenta a un desempleado las condiciones del bar en el que trabaja y su respuesta se hace viral

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Es por esto por lo que la cuenta de Twitter @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.









"No voy a trabajar por 3,30 euros la hora"



Esta vez, el tuitero publica una conversación de WhatsApp entre un desemplado en busca de un puesto de trabajo y un camarero que gestiona las entrevistas para ocupar los puestos de sus compañeros. "Yo tengo vehículo propio y carnet. No tengo problema de desplazamiento", aclara la persona interesada, siendo este un punto a su favor para ser seleccionado para el puesto.

"Perfecto", asegura el hostelero, con intención de contratarle. "El horario sería de 5 a 2 o de 6 a 3. Los fines de semana una hora más", le informa sobre el horario ofertado. "El sueldo es 30 euros diarios más 5 euros por copa que te inviten", dice sobre el sueldo. "¿9 horas, 30 euros? ¿3,30 euros la hora?", reaccionaba el usuario sin dar crédito.

"Eso es lo que paga la dueña. Bueno, todos los bares de allí cerca pagan esto", asegura la persona que trabaja en el establecimiento. Entonces, tras conocer toda la información el desemplado deja de estar interesado, teniendo en cuenta las malas condiciones en las que le quieren hacer trabajar. "Vale, pues gracias, pero no estoy interesado entonces. No voy a trabajar por 3,30 euros la hora", se justifica, ante lo que la otra persona responde con un "ok".