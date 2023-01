"Cuando yo vea...": Un camarero se hace viral por las lamentables condiciones de una oferta de trabajo

En medio de esta crisis, los hosteleros aprovechan cualquier momento del año para reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. No obstante, hay veces que las ofertas de trabajo que algunos publican rozan los límites de la legalidad o directamente los traspasan. Es por eso que abundan en las redes los mensajes en los que se denuncian este tipo de prácticas abusivas que provocan indignación entre los usuarios en las redes sociales.

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. Sobre todo, si las condiciones en las que se emplean provocan situaciones como las que se exponen en las redes sociales.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.

"El sueldo y las condiciones..."

Es una situación tan normal como que una persona que busca trabajo contacte con alguien que lo ofrece. La conversación que se muestra comienza con la negociación de las condiciones: "Vale, perfecto, ¿el sueldo y las condiciones cómo serían? ¿Me llamas para hablarlo antes de ir a trabajar o me informas un poco por aquí?". La consulta de este interesado en la oferta que habían publicado desde un bar hace una petición muy normal. Lo que no lo es, es la respuesta que obtuvo por parte de un hostelero un tanto "aprovechado", como lo calificaban muchos usuarios.

"En febrero cierro un mes, ya te aviso si te interesa y vas bien", responde en primer lugar. El segundo mensaje es más estridente: "El sueldo y las condiciones cuando yo vea como se trabaja". El aspirante al trabajo no se calló: "Pero eso no lo veo bien, yo no puedo ir a hacer una prueba de trabajo sin saber qué sueldo y qué condiciones me va a poner. Creo que es una obligación de la persona que oferta el cargo. Lo mismo no me interesan sus condiciones".