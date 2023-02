¿Te pueden despedir si estás en el periodo de prueba de un puesto de trabajo?

En España, el contrato de trabajo indefinido y el periodo de prueba en la gran parte de los empleos están unidos al inicio de una relación laboral. Sin embargo, la implementación de esta nueva reforma laboral ha provocado un efecto inesperado en el mercado de trabajo que está relacionado con los periodos de prueba.

Este problema reside en la reducción de los contratos temporales y el intento de fomentar la contratación indefinida. Resulta que muchas empresas están usando el periodo de prueba de estos contratos indefinidos como si fueran contratos temporales de trabajo.

Así puedes detectar una falsa oferta de trabajo Internet se ha convertido en la principal herramienta para buscar trabajo y los ciberdelincuentes lo saben 17 ago 2020 - 11:21

Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, la realidad es que los despidos de contratos indefinidos durante el periodo de prueba han aumentado un 703, 75 por ciento en 2022. Es decir, que se ha multiplicado por siete el número de bajas por esta causa.

Lo que dice la ley

Lo primero que hay que saber es que los periodos de prueba están establecidos en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo en cuestión habla de la figura de desistimiento, que es una herramienta que permite al empresario exigir la relación laboral con el trabajador dentro del periodo de prueba. Por no mencionar que el despido por no superar el periodo de prueba no es motivo para obtener una indemnización por los servicios prestados.

En esta etapa (el periodo de prueba) cualquiera de las partes (empleado y empleador) puede romper la relación laboral sin ser necesario aportar una justificación para esta o tener que hacerlo con días de preaviso, pues el único requisito es dejar la decisión comunicada por escrito.

Si una empresa prescinde de un trabajador durante el periodo de prueba y en la carta indica que se produce un despido, tendría que justificarlo y abonar la indemnización requerida. Si por el contrario, opta por un desistimiento, al trabajador no le corresponde ninguna indemnización, pero sí la liquidación, saldo y el finiquito.

¿Cuánto dura el periodo de prueba?

Según lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores, el periodo máximo de prueba dura seis meses para los técnicos titulados y de dos o tres meses para el resto de profesionales, dependiendo de las características de cada empresa.

Es por lo que algunas empresas, aprovechando el periodo de prueba, optan por la estrategia (que es fraudulenta) de firmar contratos indefinidos para extinguirlos una vez que ha pasado el periodo de prueba. Resultando en una vía para incorporar trabajadores por unos meses, dado que se han reducido los contratos temporales.

Los últimos datos, que son de noviembre de 2022, los cuales muestran que, desde comienzos de dicho año, se efectuaron en total 495.890 despidos de personas con un contrato indefinido durante el periodo de prueba. Mientras que, en la misma etapa del año 2021 (entre enero y noviembre), se rompieron 67.347 contratos de este tipo, sumando los contratos de trabajo a tiempo completo, parcial y los fijos discontinuos.