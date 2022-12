El signo que indica que tienes que dejar tu trabajo: "No es incompatible encontrar tu vocación y ganar dinero"

Siempre se suele decir que la medicina es considerada una de las carreras más vocacionales que existen. La frase que se suele escuchar es que "hay que valer para eso". Lo mismo ocurre con el magisterio. Es verdad que no todo el mundo sabe qué es lo suyo, habrá algunos que la encuentren por el camino y otros que no sepan buscarla. Para eso están personas como Yolanda Palomino, que explica en 'La Noche de COPE' su trabajo como orientadora vocacional y da consejos a aquellos que no tienen claro qué es lo que les llena.

La vocación es un tesoro y cada persona tiene el suyo propio. Cuando lo descubrimos y lo ponemos en práctica, es cuando le damos sentido a nuestra vida. Aunque no todo es el trabajo, la realidad es que no es lo mismo tener un empleo en algo que de verdad te motiva u otro que no lo haga. Pero, ¿sabemos de verdad lo que es una vocación? "Es el deseo de dedicarte a una profesión que te hace sentir bien, te entusiasma y puedes aportar tu mayor valor", responde Palomino a esta pregunta.

No todo el mundo conoce cuál es ese valor añadido con el que eres diferente a cualquier otro trabajador en un sector. La orientadora vocacional explica en 'La Noche de COPE' que esta duda no solo la tienen "estudiantes de 17 años", también hay adultos que "están dedicándose a una profesión, saben que esa no es su vocación y quieren cambiar de rumbo". Yolanda Palomino da "cuatro sesiones" en las que la persona "tiene más claro qué profesiones son afines y cuáles no".

El dilema

Asegura que es muy difícil que "en la primera sesión ya tengas una orientación", por eso son necesarias varias charlas para ir encontrando ese sector en el que se encuentre cómodo. Para ello, Palomino estima que hay un par de preguntas clave que hay que hacerse: "¿Qué se me da bien a mí? Y ¿qué me gusta a mí?". A partir de ahí buscamos juntos profesiones afines a los talentos e intereses", concreta.

Siempre hay un dilema: qué hay que valorar más, ¿la vocación o el trabajo que nos satisface económicamente? Yolanda Palomino da varios consejos para salir de esta diatriba en 'La Noche de COPE': "Ahí cada persona tiene sus circunstancias personales y sus prioridades. A la larga, vamos a dedicarnos a algo durante 40 años de nuestra vida. Si te dedicas a algo que detestas, genera frustración y depresión. Si lo pones en una balanza, ¿hasta qué punto compensa hacer algo económicamente que no te llena? Pero también se dan casos en los que se dedican a una actividad profesional que no entusiasa, pero tampoco disgusta".

Hay una sensación que es un signo claro para Yolanda Palomino que indica que "tienes que salir de ahí"; "si llega el lunes y estás enfadado porque vuelves a trabajar", asegura. En cualquier caso, expone que no es "incompatible trabajar de algo que te motive y que ganes dinero". De hecho, se pone ella misma como ejemplo: "Yo soy periodista, pero siempre he sabido que esa no era mi vocación. Con el tiempo me llamaba más la educación. Me formé como orientadora y es mi actividad actual".