Cuando te hacen 'ghosting laboral': Lo que tienes que hacer si no te han llamado de una entrevista de trabajo

Seguro que conoces a alguien, o ese alguien, incluso, has sido tú en alguna ocasión, que esté buscando trabajo. No en vano, en España existen ahora mismo casi 3 millones de personas desempleadas, y eso, según los registros del mes de enero del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Personas que, debido a su situación de inestabilidad, buscan desesperadamente un empleo para generar ingresos, seguir cotizando y, en definitiva, poder vivir. Búsquedas incansables a través de portales en Internet, entregando currículum en mano en muchas ocasiones, y aplicando para todas las vacantes que encuentren, aunque, muchas de ellas, ni siquiera se ajusten a lo que han estudiado.

Y en medio de esa búsqueda, se encuentran los largos procesos de selección que hacen distintas empresas, que pasan por entrevistas grupales, realización de ciertos ejercicios y, si tienes suerte, una entrevista personal. Según los expertos, procesos que tardan en resolverse unas tres semanas.

Si eres de los que ha acudido a uno de estos procesos, seguro que te ha pasado eso de que, al terminar la entrevista, te dicen que te contactarán para un sí o para un no, pero que, en ningún caso, te dejarán esperando. Sin embargo, la realidad es muy distinta y, muchas veces, se hace el silencio entre esa empresa y tú.

Eso se conoce como ghostinglaboral, y se da en muchos más casos de los que pensamos. Celia tiene 31 años, lleva más de cinco años trabajando, pero ha tenido largos periodos de inactividad, en donde ha buscado trabajo. Lo hacía a través de distintos portales online de empleo, y, aunque llegaba a realizar varias entrevistas, en muchas de las empresas nunca más le volvían a contactar. Tiempo después, se enteraba que esa vacante había sido ocupada por otra persona.

Poco a poco, su autoestima se iba minando, porque pensaba que, lo cierto, es que no era apta para los puestos a los que aplicaba. Algo muy común entre las personas que buscan empleo y a las que les hacen ghosting laboral, porque nunca llegan a saber cuál ha sido la razón por la que no han sido elegidos.

Así nos lo contaba el doctor Gabriel Pozuelo, psicólogo y experto en Recursos Humanos (a los que se ha dedicado durante años), que nos explicaba que este ghosting te afecta directamente a la autoestima y en las próximas entrevistas que hagas. Por eso, es importante tener en cuenta, como nos contaba, que, en ningún caso, debes llevarlo al terreno personal.

"Si lo llevas a nivel personal, piensas que algo de ti no les ha gustado, que has hecho algo mal...Es mejor llevarlo de manera profesional, pero es fácil que te conecte lo personal con lo profesional" explicaba.

Y es que él, que ahora tiene un centro de psicología, ve muchos pacientes en su consulta que llegan afectados por no encontrar trabajo, y que, con su bajo estado de ánimo, no hacen bien las siguientes entrevistas. "Esto lo veo en consulta, cuando llevas tantos rechazos, se pone a prueba la resiliencia, y muchas veces se necesita parar un poco, lamerte las heridas y analizar que te está afectando. Eso afecta a tus siguientes entrevistas, y a la percepción que damos a los demás. Puede empezar incluso un círculo vicioso" contaba Gabriel Pozuelo.

Pero, la pregunta es, ¿cómo podemos levantarnos de esas caídas y preparar bien próximas entrevistas ante ese silencio laboral?

Pensar en lo profesional y no en lo personal, e insistir cuando toca

Como bien apuntaba el doctor, lo mejor, en estos casos, es llevarnos el rechazo a la parte profesional, y no pensar que hay algo en nosotros que no es apropiado para el puesto. "Ojalá nos dijeran que no en los procesos de selección, tiene más ventajas, porque tú sabes o sacas información de qué te puede faltar, pero lo mejor es cambiar la manera que tenemos de verlo" explicaba.

Pero hay veces que la cosa cambia. Llevamos ya unos cuantos rechazos a nuestras espaldas, estamos cansados y eso se nota en nuestro ánimo. Acabamos de hacer una entrevista y pensamos que somos idóneos para ese puesto, sin embargo, no nos han dicho ni que sí ni que no. ¿Es bueno insistirles?

Pues Gabriel Pozuelo cree que, en un plazo prudente, podemos hacerlo. "Recomiendo que, si no te han dicho nada, esperes una semana. Si a la semana no te han dicho nada del proceso, escribe a la empresa, manda un mail o llama directamente. Si no te contestan, generalmente es que va a ser que no" explicaba.

Eso sí, el hecho de interesarse después, puede provocar cambios significativos: "Ya te está diciendo que es una persona que quiere el puesto, que quiere trabajar y muchas veces es un plus, puede nivelar a favor la balanza" nos contaba.

Otro consejo bueno a tener en cuenta, sin duda, es, no dejar de buscar ofertas entre un proceso de selección y el siguiente, a pesar de que creas que te puedan coger. "Hasta que no tengas el trabajo, no dejes de buscar otros y hacer entrevistas".

El 'ghosting' también lo podemos hacer nosotros

Aunque parezca mentira, nosotros también podemos provocar un silencio a la empresa. Y es que existe otro tipo de ghosting laboral, en el que nos contratan y, sin embargo, no nos presentamos nunca a ese puesto de trabajo.

"Generalmente suele pasar porque a nadie le gusta rechazar, prefieres evadir el tema y no confrontar y decir que no, que no te conviene por X ese trabajo. Pasa, hay un gran procentaje de gente que no dice nada a la empresa y no se presenta" explicaba Gabriel Pozuelo.

Algo que, por supuesto, también afecta a la propia empresa, que contaba con un trabajador que nunca ha aparecido. Sea como fuere, lo cierto es que eso de ponerte a buscar trabajo no es nada fácil, por lo que lo suyo es, como nos recordaba el psicólogo experto, intentar destacar en ese proceso.