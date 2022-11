Un vecino de Durango le hace firmar un contrato a su mujer por el Mundial de Qatar y se hace viral

La ceremonia de inauguración del Mundial 2022, en el estadio Al Bayt de Al Khor, una de las joyas arquitectónicas erigidas para albergar la competición y escenario del primer partido, entre la selección anfitriona y la de Ecuador, dio el pistoletazo inicial a la Copa del Mundo de fútbol en Qatar. ¿Cómo lo vivirás en casa?, ¿cómo te las has ingeniado para poder disfrutar de los partidos sin que te molesten? Pues ojo a lo que ha hecho esta pareja de Durango, Vizcaya.

Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. Por ello, ha estado rodeado de polémica. Lo mismo que este contrato inusual que se ha viralizado en las redes sociales durante la última semana.

Los alucinantes precios de Qatar para el Mundial: 12€ una cerveza sin alcohol, 6€ por un café... Tanto dentro de las 'fan zones' como fuera, el torneo presenta unos precios altísimos para las personas de fuera debido al alto nivel de vida y al sueldo promedio del país. 19 nov 2022 - 14:45

Algunos usuarios de las redes sociales comparten en las redes sociales cómo están viviendo este Mundial de las formas más peculiares: desde comprando una cerveza de los 32 países participantes, hasta llegando a un acuerdo legal con su pareja para establecer unas normas. Puedes hacer como Alexander y Ángela, que han decidido tomárselo en serio para que luego no haya problemas de convivencia firmando un contrato privado entre ambos. El evento más esperado del año para los aficionados y apasionados del fútbol provoca este tipo de reacciones.

El contrato

En el documento se comprometen a que la mujer no moleste a su pareja mientras se disputa el Mundial de fútbol de Qatar. Doña Ángela y Don Alexander han llegado a un 'acuerdo legal' que establece que la Copa del Mundo tendrá "prioridad absoluta" sobre cualquier otra cuestión. En concreto, se puede leer lo siguiente: "No importunar aunque se trate de un encuentro sospechoso de ser soporífero, aburrido o no decisivo". También que "si Cristiano Ronaldo mete un gol", es obligatorio gritar: "siiiuuuuuu".

Además, exige que, durante la retransmisión de los encuentros, Ángela no podrá emitir ningún tipo de "queja", "lloriqueo" o "cara de aburrimiento". Lo mismo sucede con "cada uno de los comentarios de Don Alexander sin tener en cuenta la duración, veracidad e importancia de los mismos". También se compromete a dejar que, si Argentina es la ganadora del Mundial, Alexander cuelgue en el salón de su casa una foto de Lionel Messi alzando el trofeo durante el tiempo que él mismo “considere oportuno”.

La cuenta de Twitter que ha publicado la foto del acuerdo ha recibido todo tipo de comentarios. Hay personas que se lo han tomado con humor, e incluso quieren utilizarlo, pero otros consideran que Ángela no tiene ningún beneficio al firmarlo. Las reacciones al insólito contrato aplauden la hazaña de Alexander: “No firma eso mi mujer ni hasta arriba de Jumilla. Bien jugado y bien conseguido por Mr. Alexander”, "No están reflejadas las contraprestaciones que recibe ella a cambio, a no ser que se sobreentienda que lo va a pagar 'pa' los restos” o “No quiero ni imaginar las cesiones de Alexander para conseguir ese acuerdo”.