La pregunta del doctor Carballo que desmonta el argumento de Fernando Simón para el confinamiento

¿Habrá confinamiento domiciliario en España como en otros países de nuestro entorno? Es la pregunta que se hacen millones de españoles, pero cuya respuesta se conocerá en dos o tres semanas, si nos guiamos por lo expresado en los últimos días por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El titular de la cartera considera que aún no sería necesario tomar esta medida para controlar la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

No lo ve así el epidemiólogo Fernando Simón a juzgar por sus últimas declaraciones, que abrió la posibilidad de imponer confinamientos por grupos de edad. Si bien es cierto que descartó un confinamiento total que impida a la población salir de sus hogares, sí que manifestó que en caso de lograr el confinamiento del 100%, en un plazo de quince días o un mes se podría dar la pandemia por controlada.

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, los confinamientos que han tenido lugar en países como Francia o Reino Unido son medidas en la práctica menos restrictivas que las que existen actualmente en nuestro país.

Por tanto, habrá que continuar esperando cual serán los siguientes pasos del Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas. Pero la confusión es total, y las declaraciones de los gestores de la crisis sanitaria, contradictorias.

Por ello, muchos no comprenden que Fernando Simón defienda que el confinamiento durante varias semanas permitiría controlar los contagios y aún no se haya aplicado la medida. Uno de los que se han mostrado sorprendidos por esta inacción estatal es el doctor César Carballo, quien a través de su cuenta de Twitter ha preguntado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez... “¿Y a qué esperamos?”

Una cuestión planteada por el reputado doctor, que han secundado multitud de usuarios en las redes sociales.

Sí hay solución: 20 días TODOS CONFINADOS solo abre alguna tienda de alimentación, no todas. Sólo se puede salir con un volante para hacer la PCR. Personal sanitario, veterinarios, farmacéuticos,UME, ejército, F y C de seguridad, biólogos, estudiantes de enfermería y medicina ,,,

Francamente el Sr. Simón ha perdido a golpes a sí mismo toda credibilidad. Totalmente de acuerdo Dr Carballo, el problema es que no venga acompañado de un gran paquete de medidas de ayuda económica, tan simple como si no puedo trabajar, no puedo pagar nada (impuestos, etc)!