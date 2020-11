Susanna Griso estalla contra Fernando Simón por sus apariciones televisivas: "¿Tiene sentido que haga surf?"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, ha sido una de las últimas en sumarse a las críticas contra el epidemiólogo Fernando Simón, después de que realizara unos comentarios polémicos sobre las enfermeras durante una entrevista concedida por 'streaming' a los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

La periodista catalana de Atresmedia se ha mostrado extremadamente dura con Simón durante el programa de este lunes, 2 de noviembre, dudando de la credibilidad del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias como autoridad en el ámbito sanitario y como cabeza visible de la gestión contra la covid-19: "Ninguno de nosotros somos detractores de Fernando Simón, creo que es un buen tipo pero que está en el lugar equivocado". Lo digo desde el cariño, pero llevo tiempo pensando que ha perdido toda credibilidad como autoridad sanitaria".

Susanna Griso sobre Simón: "¿Tiene sentido que vaya a hacer surf?

Y es que a la 'Reina de las mañanas' no le ha sentado nada bien que, en plena segunda ola de la pandemia, esté concediendo entrevistas y reportajes ajenos a su profesión. Se refiere a esta entrevista que tuvo lugar online con los hermanos escaladores o al programa grabado a finales de este verano en el programa de Jesús Calleja en 'Planeta Calleja': "¿Tiene sentido que conceda este tipo de entrevistas a 'youtubers' cuando no nos las concede a los medios? ¿Tiene sentido que se vaya a hacer submarinismo o surf cuando no está en el día a día concediendo ruedas de prensa a los medios?” continuaba denunciando Susanna Griso en el programa matinal de 'Espejo Público'.

El colectivo enfermero y el PP pasan a la acción contra Fernando Simón

Como decimos, las críticas contundentes de la presentadora de televisión es solo una de las que ha recibido en las últimas horas Fernando Simón. Uno de los primeros en pronunciarse fue el Consejo General de Enfermería, que denunciaba los "comentarios sexistas y denigrantes" del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias contra las enfermeras, y avanzaban que recogerían firmas para para pedir su reprobación parlamentaria y que el Gobierno le cese del cargo en caso de que no pida perdón de manera inmediata. Un hecho que aún no ha ocurrido.

Por su parte el PP ha denunciado ante el Observatorio de la Mujer a Fernando Simón por considerar estas afirmaciones de "sexistas y vejatorias" .

Las polémicas declaraciones de Simón

Recordemos que el centro de la polémica estuvo en el momento en el que los escaladores planteaban la siguiente cuestión a Simón: “Una cosa que no nos ha quedado claro, ¿te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas?”

Una pregunta a la que, lejos de no responder, Fernando Simón contestó con una previa carcajada: “No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”.

Pero no todo quedó en ese comentario jocoso del epidemiólogo, ya que añadió: “He tenido mucho miedo a las mujeres. No sé por qué. Soy muy enamoradizo y eso me daba miedo. Pero me he llevado siempre muy bien con hombres y con mujeres”. Unas declaraciones durante la entrevista que desató también las risas de Iker y Eneko.