La drástica medida que pide con urgencia el doctor César Carballo: “Estamos perdiendo el tiempo”

El doctor y médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, César Carballo, ha analizado en 'TRECE al día' la situación en la que se encuentra España con respecto a la covid-19: "Cuando más tiempo tardemos en declarar el confinamiento domiciliario, va a ser peor. Lo que podían haber sido dos semanas hace unos 15 o 20 días, cuanto más tardemos va a ser peor. Estamos en incidencias acumuladas altísimas, en Alemania con 4 veces menos incidencia, están empezando a pensar en endurecer las medidas. No creo que sean tontos".

"Me gustaría saber hasta dónde debe bajar la incidencia", señala el doctor Carballo. "Nadie ha dicho hasta dónde debe bajar. Incidencias por encima de 100 son altísimas, lo vemos todas las mañanas en los hospitales con pacientes que llegan muy graves y fallecen. Si dentro de dos semanas la incidencia acumulada es de 500 o 400, ¿sería una buena noticia? Probablemente este miedo que tenemos a contagiarnos mate mucho más la economía que un confinamiento estricto durante 14 días".

"Llevamos avisando desde julio, pero el Gobierno no toma decisiones desde hace meses"

"Desde julio avisamos de que esto iba a acabar así, no se toman decisiones en España desde hace meses. Tuvieron el verano para tomar decisiones y controlar el virus. Hemos dejado que sigan subiendo los contagios y estamos aquí porque no se ha hecho nada. Esperaremos otras dos semanas a ver si las medidas tomadas disminuyen la incidencia, pero me parece que estamos perdiendo el tiempo".

El doctor Carballo ha añadido que "el personal sanitario está bastante saturado. En Madrid hay varias huelgas en marcha. El problema es que todos los inviernos viene la gripe, y también el frío. Hasta ahora hemos tenido suerte porque no ha hecho excesivo frío, pero en los países nórdicos sí y está aumentando la incidencia acumulada. Debemos hacer los deberes para que el invierno no nos pille con incidencias altas".

"Hasta ahora hemos tenido suerte porque no ha hecho excesivo frío"

"Los aerosoles son la vía de transmisión más frecuente con mucha diferencia. Hay que protegerse en el transporte público con mascarilla FFP2 por lo menos en la Comunidad de Madrid. La mascarilla quirúrgica es insuficiente. Todo lo que esté cerrado debe evitarse, hay que salir a la calle, o que los espacios cerrados estén bien ventilados".

"Las camas de hospital deberían ser el último indicador que se mire. Los hospitales son la primera y única línea de defensa. No tenemos arsenal terapéutico para luchar contra el coronavirus. Esperemos que en los próximos meses haya alguna bala más que podamos usar contra el virus antes de que llegue la vacuna".

"Estamos viendo pacientes más mayores que en verano, hasta 15 años más. Son pacientes con más patologías y cuando ingresan, tienen más complicaciones y tienen más posibilidades de llegar a la UCI. Cuando nos metamos todos en casa con el frío, eso va a ir a más. Decimos que debemos hacer los deberes antes, confinarnos para bajar la incidencia de manera radical y proteger a los mayores".