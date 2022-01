¿PCR, antígenos? Cómo saber si estás contagiado con la nueva ómicron 'sigilosa'

El principio de la pandemia en marzo de 2020 fue un caos por la incapacidad de detectar contagios. El confinamiento hizo que se redujese la incidencia acumulada, pero las personas que salían a la calle a hacer tareas necesarias tenían el riesgo de contagiarse. Esto se producía debido al desconocimiento sobre el comportamiento del virus y la inexistencia de pruebas de detección, que hacía que los individuos contagiasen sin saberlo.

En esta sexta ola se están batiendo récords de contagios y la incidencia acumulada está descontrolada debido a que las personas están haciendo vida normal y ómicron presenta una mayor capacidad de trasmisión. Además, influye que las pruebas de detección se distribuyen en farmacias y las personas con síntomas compatibles con el covid pueden hacer un autodiagnóstico con un test de antígenos y detectar la infección.





Sin embargo, la llegada de una nueva subvariante ha producido que las pruebas de detección dejen de ser eficaces por una mutación en el virus que no presenta el gen S, que es el que las pruebas tanto de PCR como de antígenos no puedan detectar los positivos, diagnosticando falsos negativos.

Esta variante ha recibido el nombre de BA.2, pero es conocida como 'ómicron sigilosa'. Se descubrió en Dinamarca, país donde ha provocado un gran aumento de casos, y el pasado jueves España aseguró que se habían descubierto los primeros casos de esta mutación. Hasta el momento, se han detectado positivos por esta subvariante en unos 40 países con un total. Por el momento se desconoce si presenta una mayor transmisibilidad o provoca cuadros más graves en las personas, pero lo que está claro es que dificulta enormemente el control de la pandemia al evitar la detección con PCR o prueba de antígenos.

¿PCR o antígenos?

Ante esta situación la pregunta más recurrente es qué prueba diagnóstica es más eficaz para detectar esta subvariante 'sigilosa'. Los test de PCR han mostrado una gran efectividad durante toda la pandemia con las diferentes variantes. El problema es que el sistema de detección se basa en reconocer el gen S, que participa en la transmisión del virus, y esta subvariante al no presentarla entre sus mutaciones hace que sea invisible a estas pruebas. Por otro lado, los test de antígenos han sido la prueba de detección más usada en toda la pandemia por ser más rápida y económica, pero tiene el mismo problema que las de PCR, marcaban positivos al reconocer el gen S en las muestras y al no poseer este, no puede detectarlo. Por tanto, ninguna de estas dos pruebas es fiable contra la variante BA.2 u 'ómicron sigilosa'.





La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha mostrado su preocupación y ha sugerido a la comunidad científica que centre sus esfuerzos en tratar de obtener nuevas informaciones sobre cómo se comporta este virus y si las vacunas tienen capacidad para neutralizar a esta subvariante o por el contrario se deberían adaptar algunas de las dosis. Por otro lado, las farmacéuticas y demás empresas especializadas en la fabricación de pruebas diagnósticas contra la covid están trabajando para distribuir una nueva prueba capaz de detectar la 'ómicron sigilosa'.





