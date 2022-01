Paz Padilla desvela el mensaje que ha recibido en su camerino de parte de Ayuso: “De su puño y letra”

La presentadora y actriz Paz Padilla ha compartido esta semana con sus seguidores el mensaje que ha recibido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isbael Díaz Ayuso, como ella misma asegura, “de su puño y letra”. Lo hacía a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram tras unos días en los que la gaditana se ha visto envuelta en la polémica por partida doble: por sus palabras sobre la variante 'Omicron del coronavirus, como sus últimas declaraciones sobre la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores.

Sobre este último caso la presentadora ha recibido múltiples críticas por asegurar que, en el conflicto madre e hija de las dos socialités, “el amor lo puede todo”, algo que le afeaba el colaborador Kiko Hernández: “No, no lo puede porque estamos hablando de una mujer que se quiso quitar del medio”.

“El amor sí, el amor lo puede todo. El amor como concepto, el amor incondicional, el amor generoso, el amor que antepones todo el amor ante la rabia y el rencor. Si hay amor olvidamos todo y partimos de cero. Sin amor no se vive ni se puede avanzar. Con rencor se vive en una angustia permanente”, comentaba la humorista, a la que le llovían los palos en redes, teniendo en cuenta que hay una sentencia contra Rocío Flores por maltrato a su madre.

MUY BIEN KIKO H GRACIAS Y MUY MAL PAZ MUY MUY MAL



SI YO QUIERO A MI HIJA Y MI HIJA ME MALTRATA CONTINUAMENTE NO LO DEBO DE OLVIDAR POR MUCHO QUE LA QUIERA#ApoyoRocio4E#YoVeoSalvamepic.twitter.com/L4fWpmg2a6 — ????seamosrealistas ???? (@realiistass) January 4, 2022









El mensaje de Ayuso a Paz Padilla



“Me acaba de decir mi manager que he recibido, ¿de quién?”, comentaba Padilla en un vídeo compartido a través de su cuenta de Instagram. “No lo sé, no sé si es felicitación, intuyo, que sí que sea, de la presidenta de la Comunidad de Madrid”, comentaba la voz de un hombre que se encontraba junto a ella. “De la Ayuso, ábrelo por favor”, le pedía la humorista. En ese momento la presentadora de Telecinco confesaba que se trataba de una felicitación de año nuevo: “Feliz Navidad y próspero año 2021 y concordia y libertad”, “de su puño y letra”, aseguraba.

“Mi presidenta”, llegaba a repetir Padilla en varias ocasiones, que respondía con un mensaje similar a la líder madrileña. “Yo quiero felicitarte a ti también, Isabel. Que tengas un año precioso, un 2022 maravilloso, y que se acabe ya la pandemia por lo que tú más quieras y viva la Comunidad de Madrid”









Paz Padilla: “La vacuna es la del bicho de 'Luján' ”



La otra de las polémicas en las que se ha visto envuelta Paz Padilla ha sido en la charla en directo con Anne Igartiburu y María del Monte, precisamente por su opinión de las vacunas, de las que decía que “no sirven para nada”.

“La vacuna es una proteína que te meten la spider que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luján' (en lugar de Wuhan) y el bicho ha mutado, ahora tenemos la 'oritrón' (en lugar de Omicron). Ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana”, comentaba. Unas palabras que se han convertido en toda una sensación en los últimos días.

El "bicho de Luján", la proteína "espaider" y la variante "onitrón". Esto es impagable. pic.twitter.com/lOFN9p7UIr — Díaz Villanueva (@diazvillanueva) December 30, 2021