El padre de Diana Quer lanza su mensaje más duro para Irene Montero: "Ni una feminista"

Juan Carlos Quer es un usuario muy activo en las redes sociales. Desde su perfil personal de Twitter acostumbra a hacer campaña por la prisión permanente revisable para que gente como quien violó y asesinó a su hija, no pueda salir de prisión. Así fue como ocurrió con 'El Chicle', que fue condenado a prisión permanente revisable tras los trágicos acontecimientos ocurridos en 2016 en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Podemos se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra de esta medida judicial que garantiza que terribles criminales permanezcan en prisión de forma permanente. Y es esta postura del partido morado la que ha molestado a Juan Carlos Quer, el cual, le ha dedicado unas durísimas palabras a la actual ministra de Igualdad, Irene Montero.

Juan Carlos Quer y el "feminismo" de Irene Montero

Todo comenzaba cuando este mismo miércoles 13 Irene Montero compartía una peculiar efeméride de su vida política:

Hace justo un año. Seguimos porque el feminismo sigue siendo la lucha por la vida.

"Hace justo un año", recordabe, "seguimos porque el feminismo sigue siendo la lucha por la vida", proclamaba tras lo que incluía el siguiente texto: "Llegamos aquí por y para las mujeres que sostenéis este país: las trabajadoras precarias, las cuidadoras, las madres, las abuelas, las que ya no están y todas las que defendéis la vida. Para vosotras es este ministerio feminista y para mí será un honor ser vuestra ministra", conluía Montero.

Precisamente, Juan Carlos Quer, también ha querido recuperar una efeméride, la del juicio al 'Chicle' por la violación y asesinato de su hija, en el que fue condenado a prisión permanente revisable.

Hace poco más de un año no vi a una sola " feminista " en el juicio contra el violador reincidente que asesinó a mi hija Diana. Fue condenado a prisión permanente revisable, ya no volverá a violar ni asesinar a otra mujer. Podemos quiere derogar esta ley, la ministra también.

El padre de Diana ha escrito: "Hace poco más de un año no vi a una sola "feminista" en el juicio contra el violador reincidente que asesinó a mi hija Diana", recordaba Juan Carlos. "Fue condenado a prisión permanente revisable, ya no volverá a violar ni asesinar a otra mujer. Podemos quiere derogar esta ley, la ministra también", criticaba un muy crítico Juan Carlos Quer que no ceja en su empeño de defender la prisión permanente revisable como medida de castigo contra quienes cometen los crímenes más atroces.