Objetivo: volver a poner a punto nuestros coches

Las restricciones de movimiento, la perimetración de CCAA y el auge del teletrabajo por el COVID ha provocado que en los últimos catorce meses nuestros turismos se hayan movido poco. En algunos casos prácticamente nada. Ahora con el fin del Estado de Alarma se retoman esos viajes pendientes y también las visitas al taller para poner a punto los vehículos.

Felipe trabaja en un taller de reparación de coches en Madrid y nos cuenta a COPE que él y sus compañeros han echado cuentas de cuánto ha supuesto para un turismo el tenerlo prácticamente parado estos últimos meses. 'Se ha notado bastante. El kilometraje ha bajado muchísimo. Hace dos meses hicimos el cálculo de cuanto había bajado y nos salió una media de 15 mil kilómetros por coche al año de nuestros clientes. Gente que hacía 20-25 mil kilómetros han pasado a hacer 5.000 en el último año'.

Ahora con el fin de muchas restricciones toca volver al taller. Han notado un aumento de las visitas pero también de los problemas en los turismos. 'En principio lo que están demandando es revisar para tema de viajes y luego están entrando muchas averías de haber estado los coches meses parados o prácticamente sin uso. Los lunes a primera hora tenemos cuatro o cinco coches que se han ido de viaje y al salir de viaje, pum, averías'. ¿Qué es lo más urgente? Él nos dice que los neumáticos 'que vienen cuarteados de no usarlos mucho. Vienen muy deformados. También manguitos que se rompen enseguida, con pérdidas de agua, de estar los manguitos muy resecos y de no trabajar lo que tenían que haber trabajado. Pérdida de aceite también igual porque llevan retenes y de no trabajar como tenían que haberlo hecho. En definitiva, averías varias de cuando salen a la carretera los coches que empiezan a dar un montón de fallos por no haberse usado'. Felipe nos reconoce también que la crisis económica derivada de la pandemia se ha notado en la factura final. 'Los clientes miran muchísimo el precio y quieren gastar lo menos posible'.

En la misma línea nos detalla a COPE Enrique Santos, director de Operaciones de Midas en España. Él cifra el aumento de las visitas al taller en un 24% en comparación con la media de las semanas anteriores. La revisión del vehículo, el cambio de escobillas del limpiaparabrisas, de bombillas, baterías, frenos y neumáticos son las principales reclamaciones de sus clientes. ¿La factura media? 'Oscila en torno a los 150 euros. Se prioriza lo que es más urgente. Los amortiguadores, las reparaciones superiores a los 500 euros... o el cliente lo deja para más adelante o decide financiarlo'.

Ellos también han notado ese parón de los vehículos. 'Hay que tener en cuenta que no ha habido movimiento, que tenemos el teletrabajo, que mucha gente ha cambiado su rutina y mueve menos el vehículo y elementos como la batería o incluso el cambio de aceite y filtros la gente lo ha ido dejando de hacer. Son bolsas de reparaciones pendientes y ahora estamos notando que los clientes vuelven a hacer las que en su momento dejaron'. ¿Cómo afecta a un vehículo el estar tanto tiempo parado'. Él nos dice que ello pasa factura, sobre todo, a la batería, porque 'aunque algunos clientes arrancan el coche al no moverlo la batería sufre mucho. Después los neumáticos porque un coche parado durante mucho tiempo al final las ruedas sufren. La climatización también es importante y ahora te encuentras de cara al verano que no enfría como debería'.